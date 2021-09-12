عمدة باريس آن هيدالغو تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية الفرنسية 2022

2021-09-12 / 1:22 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

انضمت عمدة باريس الاشتراكية آن هيدالغو إلى قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية الفرنسية التي ستجري في 10 أبريل 2022 حيث أعلنت الأحد ترشحها قائلة من مدينة روان (شمال غرب)، “قررت أن أكون مرشحة لرئاسة الجمهورية الفرنسية”.

وتعد المرشحة البالغة 62 عاما، الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الاشتراكي. لكن سيتعيّن عليها توسيع حضورها على الصعيد الوطني إذا كانت تتطلع لتصبح أول رئيسة لفرنسا.

وتدخل المعركة الانتخابية كشخصية تثير الاستقطاب، إذ أحدثت حملتها للتخفيف من تواجد السيارات في باريس وجعل المدينة صديقة أكثر للبيئة انقساما في أوساط سكان العاصمة.

واختارت هيدالغو روان، التي يحكمها الاشتراكيون، لإعلان قرارها في محاولة لترك بصمتها خارج باريس.

وأشارت إلى أن نشأتها في عائلة متواضعة حيث كان والدها كهربائي ووالدتها خياطة تعد شهادة على مدى قدرة فرنسا على مساعدة الأطفال على تجاوز “الأحكام المسبقة المرتبطة بالطبقية”.

لكنها حذّرت من ازدياد عدم المساواة، مؤكدة أن “نموذج الجمهورية يتفكك أمام أعيننا” وأضافت “أريد بأن يحظى جميع الأطفال في فرنسا بذات الفرص التي كانت لدي

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