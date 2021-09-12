الفنان الشعبي ” الداودي” يقدم شكاية الى مصالح أمن البيضاء ضد أشخاص انتحلو ” صفته”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تقدم الفنان الشعبي المشهور ” عبد الله الداودي” بشكاية الى مصلحة شرطة الجرائم الإلكترونية التابعة للأمن الولائي بالدار البيضاء تحت إشراف النيابة العامة المختصة، ضد مجموعة من الأشخاص انتحلوا ” صفته” لانشاء صفحات فيسبوكية والنصب على عدد من المواطنين.

وكان الفنان الداودي، قد أعلن على ذلك عبر صفحته الفايسبوكية الرسمية، مشيرا أنه توصل بعدد من شكايات معجبيه تم النصب عليهم من طرف مجهولين اسسوا صفحات فايسبوكية بإسمه وتحمل صوره.

وتساءل الفنان الداودي عبر تدوينة له : ” علاش هاد الناس يفعلون هكذا ..وما كيحشموا يقدمون انفسهم انهم الفنان الداودي”.

واوصى الداودي في صفحته جميع معجبيه بالتأكد من الصفحات المزورة من أجل عدم السقوط في يد ما وصفهم ب ” المجرمين

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