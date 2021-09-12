الفنان الشعبي ” الداودي” يقدم شكاية الى مصالح أمن البيضاء ضد أشخاص انتحلو ” صفته”

2021-09-12 / 1:07 مساءً
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

تقدم الفنان الشعبي المشهور ” عبد الله الداودي” بشكاية الى مصلحة شرطة الجرائم الإلكترونية التابعة للأمن الولائي بالدار البيضاء تحت إشراف النيابة العامة المختصة، ضد مجموعة من الأشخاص انتحلوا ” صفته” لانشاء صفحات فيسبوكية والنصب على عدد من المواطنين.

وكان الفنان الداودي، قد أعلن على ذلك عبر صفحته الفايسبوكية الرسمية، مشيرا أنه توصل بعدد من شكايات معجبيه تم النصب عليهم من طرف مجهولين اسسوا صفحات فايسبوكية بإسمه وتحمل صوره.

وتساءل الفنان الداودي عبر تدوينة له : ” علاش هاد الناس يفعلون هكذا ..وما كيحشموا يقدمون انفسهم انهم الفنان الداودي”.

واوصى الداودي في صفحته جميع معجبيه بالتأكد من الصفحات المزورة من أجل عدم السقوط في يد ما وصفهم ب ” المجرمين

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of للمرة الرابعة … زواج أصالة بالشاعر العراقي فائق حسن

للمرة الرابعة … زواج أصالة بالشاعر العراقي فائق حسن

2021-09-11 / 11:15 مساءً
Photo of ماجدة زبيطة تعلن حصولها على الإقامة الذهبية بدولة الامارات

ماجدة زبيطة تعلن حصولها على الإقامة الذهبية بدولة الامارات

2021-09-11 / 2:13 مساءً
Photo of “شفت الموت”.. أول تعليق لياسمين عبد العزيز بعد أزمتها الصحية

“شفت الموت”.. أول تعليق لياسمين عبد العزيز بعد أزمتها…

2021-09-11 / 9:41 صباحًا
Photo of بعد مناشدتها متابعيها لمساعدة جدتها.. رباب أزماني : “مامي الحنينة مشات عند الله”

بعد مناشدتها متابعيها لمساعدة جدتها.. رباب أزماني : “مامي…

2021-09-10 / 5:51 مساءً
Photo of بسبب ترخيص مزور.. الجزائر تصدر مذكرة بحث دولية في حق المؤثر “ريفكا”

بسبب ترخيص مزور.. الجزائر تصدر مذكرة بحث دولية في…

2021-09-10 / 2:24 مساءً
Photo of إيهاب أمير:”بغينا نشوفو التغيير اللي تحرمنا منو هادي 10 سنين”

إيهاب أمير:”بغينا نشوفو التغيير اللي تحرمنا منو هادي 10…

2021-09-10 / 11:28 صباحًا
Photo of عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. أنس الباز يوجه نداء للبحث عن شقيقه المتغيب

عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. أنس الباز يوجه نداء للبحث…

2021-09-09 / 5:35 مساءً
Photo of إيمي سمير غانم لوالديها:”انتوا بالنسبه لي مسافرين وراجعين”

إيمي سمير غانم لوالديها:”انتوا بالنسبه لي مسافرين وراجعين”

2021-09-08 / 3:48 مساءً
Photo of عقب نجاح “ضيعتي وقتي”.. الوالي يعرب عن امتنانه لسعد لمجرد

عقب نجاح “ضيعتي وقتي”.. الوالي يعرب عن امتنانه لسعد…

2021-09-08 / 2:38 مساءً
Photo of تزيد من معاناة عمال النظافة.. فنانون يستنكرون انتشار أوراق الدعاية الإنتخابية في الشوارع

تزيد من معاناة عمال النظافة.. فنانون يستنكرون انتشار أوراق…

2021-09-07 / 4:18 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق