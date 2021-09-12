رئيس المخابرات البريطانية يحذر من تكرار سيناريو “11 سبتمبر”

2021-09-12 / 12:06 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

قال كين ماكالوم مدير المخابرات الداخلية البريطانية ” MI5″، إن انسحاب الجيش الأمريكي من أفغانستان، زاد من خطر وقوع هجوم إرهابي آخر شبيه بـ11 سبتمبر 2001

وذكر ماكالوم، في حديث نقلته صحيفة The Times، أن المتطرفين الإسلاميين هللوا لقرار واشنطن الذي أثار البهجة في نفوسهم. والحديث هنا، لا يدور فقط عن ارتفاع الروح المعنوية، بل وعن الاحتمال الكبير لإعادة تجميع الإرهابيين من أجل تنفيذ هجمات أكثر تعقيدا.

وأضاف ماكالوم: “الخطر يتمثل في احتمال إعادتهم لتجميع قواهم، وإعادتنا إلى مواجهة المؤامرات المعقدة المخطط لها جيدا والتي واجهناها خلال هجمات 11 سبتمبر وفي السنوات التي تلتها لاحقا”.

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