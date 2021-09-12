تزامنا والإنتخابات .. ارتفاع حاد لأسعار السلع الأساسية

2021-09-12 / 11:49 صباحًا
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هبة بريس _ الرباط

بينما الجميع منهمك في متابعة مجريات الاستحقاقات الإنتخابية الاخيرة قفزت أسعار العديد من السلع الاساسية دون سابق انذار او توضيح مسبق من لدن الحهات المخول لها ذلك

و شملت هذه الزيادات بشكل خاص، الدقيق والعدس والفول والزيوت، وهو امر يفترض ان يجد له المستهلك المغربي تفسيرا مع تكثيف المراقبة من أجل بحث ما إذا كانت هناك ممارسات تخرق قانون حرية الأسعار والمنافسة وقانون حماية المستهلك.
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وطالت الزيادة أيضا أسعار الدقيق المستخرج من القمح الصلب، ليصل إلى حوالي 8 دراهم للكيلوغرام مقابل 6 دراهم.بينما قفزت ” السميدة ” من 8 دراهم الى 12 درهم .

وقفزت أسعار زيت المائدة من 12 درهما لليتر إلى 16 درهماً، فيما تشهد بالأساس زيادات متتالية منذ عدة أشهر..

وكانت 70.6% من الأسر المغربية قد أعربت، في دراسة للمندوبية السامية للتخطيط توقعها مواصلة أسعار السلع الغذائية الارتفاع، فيما لم تتجاوز نسبة الأسر التي تتوقع انخفاضها 2.9%

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‫2 تعليقات

  1. “وقفزت أسعار زيت المائدة من 12 درهما لليتر إلى 16 درهماً، فيما تشهد بالأساس زيادات متتالية منذ عدة أشهر”.
    كفى ماذا تقصدون؟ أن الأسار ارتفعت بعد الانتخابات؟
    لا لا أنا شخصيا اشتريت زيت المائدة ب 17 درهم خلال الأيام الأخيرة من عمر حكومة العثماني، تريدون أن تلصقوا الزيادة بسي عزيز إيوا أسيادي الزيادة كانت قبل الانتخابات وهذه كان النقطة التي أفاضت كأس الشعب فسحق بدوره البيجيدي.

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