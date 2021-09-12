مؤلم ..عذب والدته وقتلها رفقة زوجته وابنه بالرباط

2021-09-12 / 10:59 صباحًا
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فتحت الفرقة الجنائية الولائية بمدينة الرباط، مساء أمس السبت، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لزوجين وابن أحدهما القاصر، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب جناية القتل العمد في حق الأصول.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه الرئيسي البالغ من العمر 43 سنة، يشتبه في ارتكابه جناية القتل العمد باستعمال وسائل التعذيب في حق والدته البالغة من العمر 67 سنة، وذلك بمشاركة محتملة لباقي المشتبه فيهما وهما زوجته وابنه القاصر.

وأوضح البلاغ أن عناصر الشرطة القضائية حجزت تسجيلات وأشرطة موثقة بالهاتف تظهر الضحية مكبلة وفي وضعية بدون ملابس، كما تمت معاينة آثار بارزة للعنف عليها في مختلف أنحاء جسدها.

وأضاف أنه تم إخضاع المشتبه فيهما الراشدين للحراسة النظرية والمراقبة الشرطية بالنسبة للقاصر، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد درجة ومستوى تورط كل واحد من المشتبه فيهم في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية

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‫30 تعليقات

  1. اللسان يعجز عن التعبير والقلب حزين والعين تدمع وكل مانقوله اللهم ارحمها برحمتك ياارحم الراحمين وجعلها سيدة في جناتك . إن لله وإن إليه راجعون حسبي الله ونعم الوكيل فيهم

  2. البر والاحسان الى الوالدين اوصى به آلله تعالى وبالاخص الأم تم الأم ثم الأم تلاث مرات ومن بعدها الاب لان الام هي التي تتحمل مسؤولية منذ ان يقع في بطنها الى خروجه للدنيا هذآ كله لم يحرك ساكنا في فلبه . اللهم نجينا من هؤلاء الأشخاص..

  3. لماذا لم نأخذ العبرة من القرآن الكريم لقوله تعالى (وقضى ربك الا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين احسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم )

  5. لم نعد نسمع الى المناكر في هذه الدنيا .ان الله سبحانه وتعالى ابتلانا بكثرة الكوارث الطبيعية كزلازل والفيضانات وارتفاع الحرارة وكذا الفيروس القاتل كورونا وغيرها ….. لم نستوعب جميعا من هذه الكوارث حتى ننجرأ في ارتكاب الأخطاء والافعال الإجرامية اللهم اهدي الجميع..

  7. هذآ هو جزاء هذه الأم المسكينة التي ضحت بنفسها من اجلك حتى ترد عليها بهذه الطريقة البشعة التي لايرضها الله ولا العبد.حسبي الله ونعم الوكيل فيه

  8. لعنة الله عليه الى يوم الدين أصبحنا نعيش في رعب عندما نسمع مثل هذه الافعال الإجرامية . نسأل الله السلامة والهداية للجميع . اللهم أرحم هذه السيدة وجعلها من الشهداء يآرب آمين يارب العالمين

  9. اصبح المال والطمع يعمي البصيرة واصبح الإنسان لايراعي للدم الربط بينه وبين أمه اتقوا الله لقد جنيتم على انفسكم واصبحتم أشد قسوة كالمفترسين المال اطغى عليكم حسبي الله ونعم الوكيل فيكم

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