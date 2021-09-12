مؤلم ..عذب والدته وقتلها رفقة زوجته وابنه بالرباط

فتحت الفرقة الجنائية الولائية بمدينة الرباط، مساء أمس السبت، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لزوجين وابن أحدهما القاصر، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب جناية القتل العمد في حق الأصول.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه الرئيسي البالغ من العمر 43 سنة، يشتبه في ارتكابه جناية القتل العمد باستعمال وسائل التعذيب في حق والدته البالغة من العمر 67 سنة، وذلك بمشاركة محتملة لباقي المشتبه فيهما وهما زوجته وابنه القاصر.

وأوضح البلاغ أن عناصر الشرطة القضائية حجزت تسجيلات وأشرطة موثقة بالهاتف تظهر الضحية مكبلة وفي وضعية بدون ملابس، كما تمت معاينة آثار بارزة للعنف عليها في مختلف أنحاء جسدها.

وأضاف أنه تم إخضاع المشتبه فيهما الراشدين للحراسة النظرية والمراقبة الشرطية بالنسبة للقاصر، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد درجة ومستوى تورط كل واحد من المشتبه فيهم في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0