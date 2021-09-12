البام : مستعدون لخدمة الصالح العام من جميع المواقع بدون خطوط حمراء

2021-09-12 / 10:24 صباحًا
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هبة بريس _ الرباط

أكد حزب الأصالة والمعاصرة أنه مستعد لخدمة الصالح العام من جميع المواقع وليست لديه خطوط حمراء.

وأوضح بلاغ للمكتب السياسي للحزب، عقب اجتماع له أن أعضاء المكتب السياسي جددوا “الدعوات المتكررة التي مافتئ حزب الأصالة والمعاصرة يعبر عنها منذ مؤتمره الرابع خلال فبراير 2020، حيث القطع مع جميع الخطوط الحمراء، وأن الأهم بالنسبة للحزب هو احترام برنامجه الانتخابي، وتوجهاته الكبرى، ومبادئه الديمقراطية الحداثية التي لا تنازل عنها”.

ودعا أعضاء المكتب السياسي جميع منتخبي ومنتخبات الحزب إلى السعي لإشراك جميع القوى السياسية في تسيير القرب، والعمل على عدم إقصاء أي طرف سياسي من التسيير.

كما قرر المكتب السياسي للحزب عقد دورة استثنائية مستعجلة للمجلس الوطني، سيعلن عن مكانها وشكلها وتوقيتها قريبا، لإشراك أعضاء المجلس في التطورات والمحطة السياسية المستجدة وقرار تموقع الحزب في الاختيارات السياسية المستقبلية.

من جهة أخرى، هنأ أعضاء المكتب السياسي حزب التجمع الوطني للأحرار على احتلاله المرتبة الأولى، متمنين له النجاح في تدبير المرحلة المقبلة، كما هنأوا رئيس الحزب، السيد عزيز أخنوش، عقب استقباله من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتعيينه رئيسا للحكومة، وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

واعتبر أعضاء المكتب السياسي، أن هذه الانتخابات “كرست الصورة الديمقراطية لبلادنا، وترجمت الإرادة القوية لجلالة الملك في صون الاختيار الديمقراطي ببلادنا، ووضعها ضمن مصاف الدول الديمقراطية العظمى”.

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