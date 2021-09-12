مصرع 6 أشخاص اختناقا في مصنع بالصين

2021-09-12 / 9:59 صباحًا
0
هبة بريس _ الرباط
أعلنت السلطات الصينية عن مصرع ستة أشخاص اختناقا، في أحد المعامل بمدينة باودينغ.
ولفتت السلطات المحلية في مقاطعة خبي بوسط الصين، الى أن “الحادث وقع في حوالي الساعة 3 من بعد منتصف ليل السبت، عندما أغمي على عامل في مصنع للمعاطف في قرية داشينتشوانغ بحي شيوشوي، بينما كان يفحص مضخة مياه في بركة آسنة، ولاحقا أغمي على عدة أشخاص آخرين أثناء محاولتهم إنقاذ الشخص الأول”.

وقالت السلطت إن “عمليات إنقاذ أخرى قد أجريت، ما أسفر عن انتشال شخص واحد من الخطر بينما قضى ستة أشخاص، فيما تستمر التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of سابقة …القضاء ينتصر لصحفي طلب معلومات ولم يحصل عليها من عميد كلية الآداب باكادير

سابقة …القضاء ينتصر لصحفي طلب معلومات ولم يحصل عليها…

2021-09-12 / 12:42 مساءً
Photo of تزوير اختبارات كورونا وجوازات التلقيح … توقيف 41 شخصا خلال أسبوع

تزوير اختبارات كورونا وجوازات التلقيح … توقيف 41 شخصا…

2021-09-12 / 12:31 مساءً
Photo of رئيس المخابرات البريطانية يحذر من تكرار سيناريو “11 سبتمبر”

رئيس المخابرات البريطانية يحذر من تكرار سيناريو “11 سبتمبر”

2021-09-12 / 12:06 مساءً
Photo of تزامنا والإنتخابات .. ارتفاع حاد لأسعار السلع الأساسية

تزامنا والإنتخابات .. ارتفاع حاد لأسعار السلع الأساسية

2021-09-12 / 11:49 صباحًا
Photo of خبراء: عدم تلقي لقاح كورونا مثل “القيادة في حالة سكر”

خبراء: عدم تلقي لقاح كورونا مثل “القيادة في حالة…

2021-09-12 / 10:44 صباحًا
Photo of طقس الأحد : الأجواء صافية بأغلب مناطق المملكة

طقس الأحد : الأجواء صافية بأغلب مناطق المملكة

2021-09-12 / 8:57 صباحًا
Photo of تنظيم القاعدة الارهابي ينفي وفاة أيمن الظواهري

تنظيم القاعدة الارهابي ينفي وفاة أيمن الظواهري

2021-09-11 / 11:12 مساءً
Photo of الرئيس التونسي يشير إلى إمكانية تعديل الدستور

الرئيس التونسي يشير إلى إمكانية تعديل الدستور

2021-09-11 / 11:01 مساءً
Photo of ترامب يلمح إلى مشاركته في انتخابات 2024

ترامب يلمح إلى مشاركته في انتخابات 2024

2021-09-11 / 10:13 مساءً
Photo of طنجة..ثلاثيني يلقي بنفسه من الطابق الثالث لعمارة سكنية

طنجة..ثلاثيني يلقي بنفسه من الطابق الثالث لعمارة سكنية

2021-09-11 / 9:02 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق