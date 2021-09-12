الشرقاوي : أشد خصوم ” البيجيدي ” لم يتوقعوا سقوطه بهذا الشكل

هبة بريس_ الرباط

مُني حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المحلية والتشريعية التي جرت يوم الأربعاء بهزيمة قاسية بينما تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار هذه الاستحقاقات

المحلل السياسي والأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي قال إن نسبة المشاركة في الانتخابات التي فاقت 50 في المئة، أو عدد المشاركين في اللوائح الانتخابية في حد ذاته نقطة قوة وتعزيز للتوجه الديمقراطي المبني على احترام دورية وانتظامية الاقتراع المنصوص عليه في الدستور.

ووصف الشرقاوي التراجع الكبير لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات الحالية بأنه “نكسة”، خاصة وأنها تأتي بعدما سار الحزب في منحنى تصاعدي، فيما يتعلق بالتمثيل البرلماني منذ دخوله إلى المؤسسة الدستورية في عام 1997.

ويرى الشرقاوي الذي تحدث ل ” رويترز أن “الانتخابات التشريعية المغربية جاءت كبداية انهيار حزب العدالة والتنمية، فحتى أشد خصومه وأعدائه لم يتوقعوا ان يكون السقوط بهذه الدرجة وبهذه القوة”.

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