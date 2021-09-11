للمرة الرابعة … زواج أصالة بالشاعر العراقي فائق حسن

2021-09-11 / 11:15 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

أعلنت الإعلامية الكويتية مي العيدان، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستغرام”، (أعلنت) عن خبر زواج الفنانة السورية أصالة نصري من الشاعر العراقي فائق حسن، و مدير أعمال الفنان العراقي ماجد المهندس.

ونشرت “مي” صورة تجمع أصالة وفائق حسن، عبر نفس المنصة مرفوقة بالتعليق التالي: “زواج الفنانة أصالة نصري من الشاعر العراقي فائق حسن مدير أعمال ماجد المهندس.. ألف مبروك الزواج”.

و في سياق متصل، تداولت مجموعة من الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير العرب فيديو تظهر فيه أصالة و هي تتحدث مع أصدقائها من جنسية عراقية قائلة “الحين صرت كنتكم”.

و يشار أن الفنانة أصالة قد أعلنت في يناير 2020 طلاقها من المخرج طارق العريان، وذلك بعد 13 عامًا من زواجهما، ولديهما توأم هما “علي” و”آدم”.

وتزوجت أصالة نصري، مرتين، الأولى من أيمن الذهبي وأنجبت منه ابنتهما شام في 1992، وابنهما خالد عام 1998، إلا أنهما انفصلا عام 2005.

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