تنظيم القاعدة الارهابي ينفي وفاة أيمن الظواهري

2021-09-11 / 11:12 مساءً
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هبة بريس - وكالات

نشر زعيم تنظيم القاعدة الارهابي، أيمن الظواهري لقطات فيديو جديدة، اليوم السبت، في محاولة واضحة لدحض الشائعات حول وفاته، وذلك في الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر الإرهابية في الولايات المتحدة.

وفي نونبر، أشارت بعض التقارير إلى أن الظواهري توفي لأسباب طبيعية.

وفي لقطات الفيديو ومدتها ساعة، والذي نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، أشاد الظواهري بهجوم بسيارة مفخخة وقع في 1 كانون الثاني/يناير واستهدف قاعدة عسكرية روسية في منطقة تل السمن، في محافظة الرقة شمال شرق سوريا.

وأعلن بيان نسب إلى جماعة “حراس الدين” المتشددة التابعة لتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال الظواهري: “تطلب المرحلة الحالية منا استنزاف العدو حتى ينتحب ويئن بسبب النزيف الاقتصادي والعسكري … ومن أبرز العمليات في هذا الصدد تل السمن”.

وأضاف أن “هذه العملية كانت مثالا عمليا لكسر الحصار العسكري للعدو”، مشيدا بالهجمات “على أراضي العدو”.

كما أشار الظواهري إلى الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، لكنه لم يشير إلى إعادة سيطرة طالبان على كابول.

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‫3 تعليقات

  2. صنيعة الغرب وأكبر خزعبلاتهم عندما اوهمونا بأنهم قالوا بن لادن ورموه في البحر ،لايصدقه عاقل.هم عملاء للمخابرات الأمريكية.

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