ترامب يلمح إلى مشاركته في انتخابات 2024

2021-09-11 / 10:13 مساءً
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هبة بريس - وكالات

ألمح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى أنه سيشارك في الانتخابات الرئاسية عام 2024، ووعد بأن يكون مؤيدوه سعداء عندما سيعلن قراره بهذا الشأن

وجاء ذلك خلال زيارة ترامب لفرق من الشرطة ورجال الإطفاء بنيويورك، في ذكرى هجمات 11 سبتمبر.

وفي رده على سؤال أحد رجال الشرطة بشأن مستقبله السياسي ومشاركته في الانتخابات الرئاسية القادمة، قال ترامب: “هذا سؤال صعب، على الرغم من أنه في الواقع سؤال بسيط بالنسبة لي. أنا أعرف ما سأفعله، لكن لا يمكنني التحدث عنه بعد بسبب قوانين تمويل الحملات … لكنني أعتقد أنك ستكون سعيدا

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تعليق واحد

  1. في سنة 2024سيصبح عمره 78 عاما و من سيصوط عليه غير البلداء و العنصريين الفاشيين مثله؟؟؟ومن العقلاء من يقول له : اذهب الى الجحيم ….انت و سياستك

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