بطولة افريقيا للكرة الطائرة .. المنتخب المغربي يتفوق على نظيره الرواندي ويتأهل الى دور النصف

هبة بريس -

تمكن المنتخب الوطني المغربي للكرة الطائرة من حجز تذكرة العبور إلى المربع الذهبي من بطولة أمم إفريقيا (2021) عقب تفوقه على نظيره الرواندي بثلاث جولات نظيفة ، برسم مباراة ربع النهائي التي جرت مساء اليوم السبت في كيغالي.

وفي مواجهتهم للبلد المضيف للمسابقة، والذي يعد أحد أفضل الفرق في البطولة (3 انتصارات – 0 خسارة) ، بسط أسود الأطلس سيطرة مطلقة على اطوار اللقاء و أنهوه بواقع (17-25 ، 23-25 ، 17-25) .

وسيواجه المنتخب المغربي في دور النصف نظيره الكاميروني، وصيف بطل آخر نسخة ، الذي حجز بدوره مقعده اليوم السبت لنفس الدور على حساب نيجيريا بثلاث جولات لواحدة (25-19 ، 25-27 ، 25- 19 ، 25-20).

ويشارك أسود الأطلس الذين يطمحون في بلوغ مونديال 2022 ، بفريق شاب يضم لاعبين محليين وآخرين من ذوي الخبرة يمارسون في بطولات أوروبية.

وتضم القائمة التي اختارها المدرب الجديد للمنتخب الوطني، نيكولا ماتيجاسيفيتش، اللاعب محمد الحشدادي الذي اكتسب خبرة واسعة في العديد من بطولات أمريكا الجنوبية وأوروبا.

و ستجمع المواجهة الثانية في دور النصف المنتخب التونسي حامل اللقب في مناسبتين (2017 و 2019) بنظيره المصري في لقاء عربي خالص ،ينتظر أن يكون حارقا.

وضمن نسور قرطاج تأهلهم لدور النصف بعد أن تغلبوا على منتحب جمهورية الكونغو الديمقراطية بثلاث جولات نظيفة (25-22 ، 25-17 ، 25-21) ، في حين انتزع المنتخب المصري بصعوبة بطاقة التأهل على حساب منتخب أوغندا ، بعد ان فاز عليه بثلاث جولات لواحدة (28-30 ، 25-18 ، 25-16 ، 25-21).

وكانت النسخة الثالثة والعشرون من بطولة افريقيا للكرة الطائرة قد انطلقت يوم الثلاثاء الماضي في العاصمة الرواندية كيغالي . وسيتأهل أول فريقين من البطولة مباشرة لنهائيات كأس العالم المقررة السنة المقبلة في روسيا.

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