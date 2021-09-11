أنباء عن مقتل سائقين مغربيين في هجوم مسلح على شاحنات بمالي

2021-09-11 / 9:50 مساءً
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هبة بريس - الرباط

تعرض عدد من سائقي شاحنات مغاربة لهجوم مسلح من طرف عصابات قطاع الطرق بدولة مالي التي تشهد وضعا أمنيا مترديا .

وبحسب مصادر متطابقة فقد تعرض سائقوا شاحنات مغاربة للاعتداء من طرف العصابة المدججة بالأسلحة أثناء توجههم إلى مالي، اليوم السبت، حيث اخترقت رصاصات الزجاج الأمامي لشاحنتهم ما تسبب في وفاة سائقين وإصابة ثالث بجروح خطيرة.

وفي انتظار تفاصيل أوفر بخصوص الواقعة المؤلمة ، وثق بعض السائقين الذين نجوا من الاعتداء الدموي للهجوم الارهابي حيث تبين أن من بين الضحايا سائق ينحذر من منطقة المزار بعمالة إنزكان ايت ملول ضواحي أكادير.

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