وزير خارجية ليبيا السابق :المغرب اجتاز مراحل امتحان حقيقية في مسيرته نحو الديمقراطية

هبة بريس - الرباط

قال عبد الرحمان شلقم وزير خارجية ليبيا ومندوبها الأسبق لدى الأمم المتحدة ، أن المغرب اجتاز مراحل امتحان حقيقية في مسيرته نحو الديمقراطية .

وأوضحت صحيفة “الشرق الأوسط” في مقال لعبد الرحمن شلقم بعنوان (المغرب في سن الرشد الديمقراطي) ، نشرته اليوم السبت ، أن الملك محمد السادس هو المهندس الذي وضع الأرجام على الطريق بنصوص الدستور، مبرزة أن “الشعب تفاعل بوعي موضوعي تجاوز الجهوية والعشائرية، وكان الشباب من الجنسين هم الأكثر حرصاً على المشاركة في هذا العرس الديمقراطي، الذي أجمع المراقبون المحليون والأجانب على نزاهته”.

وأضاف شلقم في مقاله أن المغرب “أصبحت اليوم دولة دستورية برلمانية، وتمأسست هويتها السياسية وترسخت بمعنى أنَّها بلغت سن الرشد الديمقراطي الذي تكرست به قواعد التداول على إدارة الدولة، عبر انتخابات تشريعية، وتصبح الحكومة مجلس إدارة الدولة الذي يعمل من أجل تحقيق ما يصبو إليه الناخب”.

و أردف شلقم في مقاله “لم يعد الحكم يحتكره حزب واحد أو مجموعة من الأحزاب تجلس على كرسي السلطة إلى مدى مفتوح، تستخدم من أجله قدراتها المالية وتوظف المصالح الإدارية والزبونية”، مبرزة أن نتائج الانتخابات التشريعية أكدت أن مرحلة الشعارات والآيديولوجيا، قد تهاوت وأصبح البرنامج الانتخابي الذي يتفاعل مع ما يريده الناس هو الفيصل الذي يحدد مَن يحكم على مدى السنوات الخمس القادمة.

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