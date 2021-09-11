بركان ..تحالف رباعي يمنح الأصالة والمعاصرة رئاسة الجماعة

2021-09-11 / 8:17 مساءً
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هبة بريس - بركان

خلص اجتماع تنسيقي بين أربعة أحزاب ، الى الاتفاق على تشكيل مجلس لتسيير جماعة بركان تعهد فيه الرئاسة لحزب الأصالة والمعاصرة.

وجرى الاتفاق بين أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال بالاضافة الى جبهة القوى الديمقراطية على تشكيل مجلس جماعي يرأسه وكيل لائحة الجرار محمد ابراهيمي .

جدير بالذكر أن حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للاحرار تصدرا نتائج الانتخابات الجماعية ببركان ، حيث حصلا على ثمانية مقاعد لكل منهما ، الا أن التحالف بين الجرار والأحزاب المذكورة عجل بتشكيل ملامح المجلس المسير للجماعة الحضرية لبركان.

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