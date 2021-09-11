كان رفقة أمه مدمنة “السلسيون” ..العثور على رضيع في حالة صحية صعبة بطنجة

هبة بريس - مكتب طنجة

عثر مواطنون مساء اليوم السبت 11 شتنبر، على طفل رضيع في حالة صحية متدهورة على مستوى شارع فاس بمدينة طنجة .

وبحسب المعطيات المتوفرة فان تواجد الرضيع بالمنطقة المذكورة أثار انتباه عدد من المواطنين الذين سارعوا الى تقديم الاسعافات له عبر محاولة انعاشه بالتنفس الاصطناعي قبل أن يتم نقله بواسطة سيارة الاسعاف الى المستشفى في حالة صحية وصفت بالصعبة.

ورجحت مصادر أن الرضيع الذي عثر عليه مساء اليوم كان يعيش رفقة والدته المتشردة والمدمنة على “السلسيون” حيث كانت قد انتشرت صور لها مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تتعالى أصوات مطالبة بانقاذ الطفل عبر تدخل السلطات المختصة .

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