الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أميرة

هبة بريس - وكالات

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم السبت، وفاة الأميرة دلال بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود.

ونشر الديوان الملكي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على “تويتر”، مساء اليوم السبت، أكد من خلالها وفاة الأميرة دلال بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود، موضحا أنه سيصلى عليها يوم الاثنين المقبل، بعد صلاة العصر.

وأشار الديوان الملكي السعودي في بيانه المنشور، مساء اليوم، أن صلاة الجنازة ستجرى يوم الاثنين المقبل، في جامع الإمام تركي بن عبد الله، في مدينة الرياض.

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