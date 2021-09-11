درك الهراويين بالبيضاء يفلح في تفكيك عصابة اجرامية خطيرة

طارق عبلا_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن عناصر الدرك الملكي بسرية الهراويين بمدينة الدار البيضاء، تمكنت من توقيف شخصين مبحوث عنهما ضمن مذكرات بحث على الصعيد الوطني في قضايا اجرامية تتعلق بتكوين عصابة اجرامية متخصصة في السرقة والسطو المسلح والضرب والجرح المفضي إلى عاهة مستديمة.

وحسب معطيات أولية حصلت عليها هبة بريس، فإن قائد سرية الدرك الملكي بالمنطقة رفقة معاونيه، وأثناء جولات روتينية، انتابثهم شكوك حول هويات شخصين، وبعد توقيفهما والتحقيق معهما تبين أنهما من أفراد عصابة اجرامية ومبحوث عنهما وطنيا، وبعد اخضاعهما لتفتيش دقيق، تم حجز مجموعة من الحلي والمبالغ المالية ومدية من الحجم الكبير.

الموقوفان اللذان كانا يشكلان تهديدا مباشرا على سلامة وأمن المواطنين، كانا مطاردين من قبل عناصر الأمن بكل من الحي المحمدي والبرنوصي، قبل أن يسقطا لقمة سهلة في قبضة دركيي منطقة الهراويين.

هذا وبعد اخضاع الموقوفين لتفتيش دقيق تم فتح تحقيق معمق معهما، تبين أنهما موضوعان ضمن خمس مذكرات بحث وطنية، ليتم بعدها وضعهما بتعليمات من النيابة العامة المختصة رهن تدابير الحراسة النظرية الى حين تقديمهما على انظار العدالة.

ويشار أن عناصر الدرك الملكي بالهراويين بالبيضاء وتحت اشراف قائد المركز وبتنسيق مع قائد السرية، تعمل جاهدة وفق مقاربة تشاركية مع كافة الفاعلين والمتدخلين لتجفيف المنطقة من مختلف بؤر الجريمة بشتى أنواعها، وهي حملات نالت استحسان الساكنة.

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