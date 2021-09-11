تسجيل 3113 إصابة و52 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 3113 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 902.694 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 52 وفاة ليصل العدد إلى 13.488.

تم التأكد من 3716 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 853.397.

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