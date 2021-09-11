كورونا المغرب
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تسجيل 3113 إصابة و52 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

2021-09-11 / 4:44 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 3113 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 902.694 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 52 وفاة ليصل العدد إلى 13.488.

تم التأكد من 3716 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 853.397.

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‫7 تعليقات

  2. بالفعل التغير ظهر وماهي النتيجة في انخفاض الإصابات والوفيات بالمقارنة مع الايام السابقة وبالاخص في الحكومة السابقة فالحمد لله على هذه الحكومة الجديدة التي أظهرت بدايتها في اول تربعها كرسي الرئاسة بداية سعيدة ومفرحة المغاربة

  3. هذا التراجع في الإصابات والوفيات يدل على اننا سنعود الى حياتنا الطبيعية بإذن الله تعالى.اللهم ارفع عنا هذآ الفيروس القاتل وارحم موتانا واشفي مرضانا يارحم الراحمين إنك سميع مجيب الدعاء يارب.

  4. إذا على هذا الحال يجب على الحكومة الجديدة ان تسرع في فتح المساجد كي تعم فرحتنا .ان آلله مع الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون . وكذالك ان آلله مع الصابرين إذا صبروا فالحمد صبرنا وهاهي نتيجة صبرنا والحمدلله.

  7. لابد من الحيطة والحذر من هذآ الفيروس لا نقول أنه سينتهي يصفة نهائية وإنما لازال يتعايش معنا فارجوكم احذروا منه ولابد من أخذ الاحتياطات والاحترازات الوقائية اللازمة لحماية ارواحنا …

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