الطالبي العلمي :”مشاورات تشكيل الحكومة ستنطلق الأسبوع المقبل“ (+فيديو)

هبة بريس - الرباط

قال عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، رشيد الطالبي العلمي، أنه فخور بتكليف الملك لرئيس الحزب عزيز أخنوش لتشكيل الحكومة، مؤكداً أن المشاورات السياسية مع الأحزاب ستنطلق الأسبوع المقبل.

وأوضح الطالبي العلمي، خلال تصريح صحافي للمنابر الوطنية والدولية بمقر الحزب قبل قليل بالرباط، أن المحدد الأبرز لمشاركة الأحزاب السياسية بالأغلبية الحكومية، هو برامجها الإنتخابية التي قدمتها خلال الحملة الانتخابية.

واسترسل الطالبي العلمي، مؤكدا أن جميع ما وعد به حزب التجمع الوطني للأحرار المغاربة، وما جاء في برنامجه الانتخابي سيتم تنفيذه حرفياً، على حد تعبيره.

هذا وكان الملك محمد السادس قد استقبل يوم أمس الجمعة، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، مكلفاً إياه بتشكيل الحكومة باعتباره الحزب الحاصل على المرتبة الأولى باستحقاقات ثامن شتنبر 2021.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0