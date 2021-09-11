منيب تنسحب من فيدرالية اليسار و تترشح بشعار "الشمعة" عوض الرسالة
نبيلة منيب

منيب: لا تحالف مع المتورطين في الفساد وأعداء الديمقراطية

2021-09-11 / 3:29 مساءً
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هبة بريس - الرباط

عمم المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، توجيها إلى كافة الفروع و الجهات و المنتخبين باسم الحزب بخصوص التحالفات المستقبلية.

وقال الحزب في توجيهه “لا تحالف مع الأحزاب الادارية (التجمع الوطني للأحرار، الأصالة و المعاصرة، الحركة الشعبية، الاتحاد الدستوري، الحركة الديمقراطية الاجتماعية و باقي الدكاكين ..).

وأضاف “لا تحالف مع أعداء الديمقراطية و التي تستغل الدين في السياسة و مع الشخصيات و الأفراد المتورطين في ملفات الفساد مهما كانت إنتماء التهم”، مسترسلا “موقعنا الطبيعي في ما تمر به البلاد هو المعارضة” .

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