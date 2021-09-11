منيب: لا تحالف مع المتورطين في الفساد وأعداء الديمقراطية
هبة بريس - الرباط
عمم المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، توجيها إلى كافة الفروع و الجهات و المنتخبين باسم الحزب بخصوص التحالفات المستقبلية.
وقال الحزب في توجيهه “لا تحالف مع الأحزاب الادارية (التجمع الوطني للأحرار، الأصالة و المعاصرة، الحركة الشعبية، الاتحاد الدستوري، الحركة الديمقراطية الاجتماعية و باقي الدكاكين ..).
وأضاف “لا تحالف مع أعداء الديمقراطية و التي تستغل الدين في السياسة و مع الشخصيات و الأفراد المتورطين في ملفات الفساد مهما كانت إنتماء التهم”، مسترسلا “موقعنا الطبيعي في ما تمر به البلاد هو المعارضة” .
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2 تعليقات
معندكش اصلا باش ديري تحالف
هادي عاد گالت بسم االه وبدات تكعرير هاكدا كان بنكيران بعدا عندك شي نسبة باش ديري التحالف