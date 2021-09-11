منيب تنسحب من فيدرالية اليسار و تترشح بشعار "الشمعة" عوض الرسالة
نبيلة منيب

منيب: لا تحالف مع المتورطين في الفساد وأعداء الديمقراطية

2021-09-11 / 3:29 مساءً
2
هبة بريس - الرباط

عمم المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، توجيها إلى كافة الفروع و الجهات و المنتخبين باسم الحزب بخصوص التحالفات المستقبلية.

وقال الحزب في توجيهه “لا تحالف مع الأحزاب الادارية (التجمع الوطني للأحرار، الأصالة و المعاصرة، الحركة الشعبية، الاتحاد الدستوري، الحركة الديمقراطية الاجتماعية و باقي الدكاكين ..).

وأضاف “لا تحالف مع أعداء الديمقراطية و التي تستغل الدين في السياسة و مع الشخصيات و الأفراد المتورطين في ملفات الفساد مهما كانت إنتماء التهم”، مسترسلا “موقعنا الطبيعي في ما تمر به البلاد هو المعارضة” .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of الملك يعزي الرئيس البرتغالي في وفاة الرئيس الأسبق للبلاد

الملك يعزي الرئيس البرتغالي في وفاة الرئيس الأسبق للبلاد

2021-09-11 / 5:12 مساءً
Photo of تحالف يمنح البامي وهبي رئاسة الجماعة الترابية تارودانت

تحالف يمنح البامي وهبي رئاسة الجماعة الترابية تارودانت

2021-09-11 / 5:09 مساءً
Photo of الاتحاد الدستوري: نقدر النتائج التي حققنا رغم التشويش الذي عانينا منه

الاتحاد الدستوري: نقدر النتائج التي حققنا رغم التشويش الذي…

2021-09-11 / 4:52 مساءً
Photo of الطالبي العلمي :”مشاورات تشكيل الحكومة ستنطلق الأسبوع المقبل“ (+فيديو)

الطالبي العلمي :”مشاورات تشكيل الحكومة ستنطلق الأسبوع المقبل“ (+فيديو)

2021-09-11 / 4:01 مساءً
Photo of وجدة .. إشكال قانوني بعد بقاء مقعد واحد شاغر للانتخابات الجماعية

وجدة .. إشكال قانوني بعد بقاء مقعد واحد شاغر…

2021-09-11 / 3:50 مساءً
Photo of الPPS: الانتخابات عرفت استعمالا للمال بدرجة غير مسبوقة

الPPS: الانتخابات عرفت استعمالا للمال بدرجة غير مسبوقة

2021-09-11 / 2:46 مساءً
Photo of “البام” يستحوذ على أغلبية مقاعد الجماعات القروية لعمالة وجدة انجاد

“البام” يستحوذ على أغلبية مقاعد الجماعات القروية لعمالة وجدة…

2021-09-11 / 1:47 مساءً
Photo of الاتحاد الأوروبي: سجلنا باهتمام ارتفاع نسبة المشاركة بانتخابات 8 شتنبر

الاتحاد الأوروبي: سجلنا باهتمام ارتفاع نسبة المشاركة بانتخابات 8…

2021-09-11 / 1:35 مساءً
Photo of توقيع إتفاق تحالف بين الاحرار والاستقلال بجهة سوس ماسة

توقيع إتفاق تحالف بين الاحرار والاستقلال بجهة سوس ماسة

2021-09-11 / 1:02 مساءً
Photo of محامية تونسية: العدالة والتنمية فشلت فعُوقبت بالصناديق.. هكذا هي الديمقراطية

محامية تونسية: العدالة والتنمية فشلت فعُوقبت بالصناديق.. هكذا هي…

2021-09-11 / 12:32 مساءً

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق