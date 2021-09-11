يهم الطلبة.. تمديد فترة تقديم طلبات الإستفادة من السكن الجامعي

هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، عن تمدد فترة تقديم طلبات الترشيح للإستفادة من السكن بالأحياء الجامعية إلى غاية يوم 17 شتنبر 2021، عبر الرابط https : //logement.onousc.ma.

وأكدت الوزارة الوصية في بلاغ لها، على القطاع على أن قرار فتح الأحياء الجامعية سيتم بناء على تطور الوضعية الوبائية ببلادنا وتماشيا مع القرارات المتخذة من طرف السلطات العمومية المختصة.

و أهابت الوزارة جميع الطالبات والطلبة الانخراط المكثف في الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد 19 لبلوغ المناعة الجماعية وتحقيق دخول جامعي امن.

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