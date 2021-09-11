الصورة تعبيرية

يهم الطلبة.. تمديد فترة تقديم طلبات الإستفادة من السكن الجامعي

2021-09-11 / 2:31 مساءً
0
هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، عن تمدد فترة تقديم طلبات الترشيح للإستفادة من السكن بالأحياء الجامعية إلى غاية يوم 17 شتنبر 2021، عبر الرابط https : //logement.onousc.ma.

وأكدت الوزارة الوصية في بلاغ لها، على القطاع على أن قرار فتح الأحياء الجامعية سيتم بناء على تطور الوضعية الوبائية ببلادنا وتماشيا مع القرارات المتخذة من طرف السلطات العمومية المختصة.

و أهابت الوزارة جميع الطالبات والطلبة الانخراط المكثف في الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد 19 لبلوغ المناعة الجماعية وتحقيق دخول جامعي امن.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of تنظيم مباريات الولوج لمسالك “الإجازة المهنية والماستر” عن بعد

تنظيم مباريات الولوج لمسالك “الإجازة المهنية والماستر” عن بعد

2021-09-11 / 1:18 مساءً
Photo of “التعليم”: اتخاذ تدابير لضمان الانطلاق الفعلي للدراسة في التاريخ المحدد

“التعليم”: اتخاذ تدابير لضمان الانطلاق الفعلي للدراسة في التاريخ…

2021-09-11 / 11:12 صباحًا
Photo of المدارس الخاصة توافق على عدم استخلاص واجب شهر شتنبر

المدارس الخاصة توافق على عدم استخلاص واجب شهر شتنبر

2021-09-07 / 8:28 مساءً
Photo of تأجيل الدخول التربوي بدور الحضانة والأندية النسوية

تأجيل الدخول التربوي بدور الحضانة والأندية النسوية

2021-09-07 / 5:17 مساءً
Photo of “المدارس الخاصة” تهدد بالتصعيد بعد تأجيل الدخول المدرسي

“المدارس الخاصة” تهدد بالتصعيد بعد تأجيل الدخول المدرسي

2021-09-07 / 12:54 مساءً
Photo of أمزازي يعفي الأسر من أداء واجبات شهر شتنبر بالمدارس الخصوصية

أمزازي يعفي الأسر من أداء واجبات شهر شتنبر بالمدارس…

2021-09-07 / 11:35 صباحًا
Photo of عاجل.. تأجيل الدخول المدرسي إلى فاتح اكتوبر المقبل

عاجل.. تأجيل الدخول المدرسي إلى فاتح اكتوبر المقبل

2021-09-06 / 8:37 مساءً
Photo of الحكومة تصادق على مشروع مرسوم يتعلق بالمؤسسات والأحياء الجامعية

الحكومة تصادق على مشروع مرسوم يتعلق بالمؤسسات والأحياء الجامعية

2021-09-06 / 4:40 مساءً
Photo of العثماني يؤكد أن البرنامج الانتخابي للعدالة والتنمية طموح وواقعي

العثماني يؤكد أن البرنامج الانتخابي للعدالة والتنمية طموح وواقعي

2021-09-05 / 2:50 مساءً
Photo of الرباط.. لقاء تشاوري حول مستقبل اتحاد جامعات العالم الإسلامي

الرباط.. لقاء تشاوري حول مستقبل اتحاد جامعات العالم الإسلامي

2021-09-03 / 2:41 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق