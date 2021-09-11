ماجدة زبيطة تعلن حصولها على الإقامة الذهبية بدولة الامارات

2021-09-11 / 2:13 مساءً
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نجلاء مزيان - هبة بريس

أعلنت الفنانة المغربية ماجدة زبيطة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، عن حصولها على الإقامة الذهبية بدولة الامارت.

و شاركت الفنانة المغربية الخبر مع متابعيها حيث نشرت تدوينة عبر خاصية ستوري بنفس المنصة جاءت كالتالي :”أتقدم بخالص شكري وتقديري ومحبتي لدولة الإمارات العربية المتحدة والمهندس محمد سيف الأفخم الموقر رئيس الهيئة الدولية للمسرح الدكتور صلاح القاسم مستشار هيئة دبي للثقافة لمنحي الإقامة الذهبية”.

و الجدير بالذكر أن دولة الإمارات قد منحت مؤخرا مجموعة من الفنانين المغاربة الإقامة الذهبية أبرزهم : حاتم عمور، نعمان العياشي، وعمر بلمير.

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