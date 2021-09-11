“البام” يستحوذ على أغلبية مقاعد الجماعات القروية لعمالة وجدة انجاد

2021-09-11 / 1:47 مساءً
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هبة بريس - وجدة

احتل حزب الاصالة والمعاصرة المرتبة الاولى من عدد مقاعد الجماعات القروية التابعة لعمالة وجدة انجاد، حيث تحصل 99 مقعدا من أصل 166 مقعدا نتيجة للتدبير الجيد لعبد النبي بعوي في اختيار المرشحين والحملة الانتخابية الناجحة لانصاره.

وجاء في المرتبة الثانية حزب التجمع الوطني للاحرار ب 63 مقعدا ثم حزب الاستقلال ب 04 مقاعد، وتتكون الجماعات القروية كل من جماعات بني أدرار حيث تحصل الجرار على 10 مقاعد ثم الحمامة على 08 مقاعد، جماعة النعيمة حصل الجرار على 15 مقعدا ثم الحمامة على مقعد واحد، جماعة أهل أنجاد تعود للحمامة ب19 مقعدا والميزان بمقعد واحد، جماعة بني خالد ترجع للحمامة ب 10 مقاعد والجرار ب06 مقاعد، جماعة سيدي بولنوار تعود للجرار ب11 مقعدا ثم الميزان ب03 مقاعد والحمامة بمقعدين، جماعة عين الصفا تؤول كلها للجرار ب16 مقعدا، جماعة سيدي موسى لمهاية للجرار ب01 مقاعد والحمامة ب06 مقاعد، جماعة لبصارة للجرار ب10 مقاعد والحمامة ب06 مقاعد، واخيرا جماعة مستفركي للجرار ب14 مقعدا والحمامة بمقعدين.

في ما بلغت نسبة المشاركة على صعيد عمالة وجدة انجاد للانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية لاقتراع 08 شتنبر الجاري الى 24,83%.

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