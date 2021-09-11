بسبب أشغال “الطرامواي” و”الحافلات”.. انقطاع الماء بعدد من أحياء البيضاء

هبة بريس

أعلنت شركة ليدك، أنه في إطار أشغال تحويل شبكات الماء الشروب التابعة للتدبير المفوض، والمتعلقة بإنجاز الخط 4 من الطراموي، والخط 5 من الحافلات ذات الخدمة عالية الجودة، جرى برمجة عملية كبرى لتحويل تزويد وربط 4 قنوات مهيكلة لتزويد الماء الشروب تتواجد في مسار هذه الخطوط الجديدة للنقل الجماعي بالدار البيضاء.

وأوضحت الشركة في بلاغ لها، أن من شأن عملية تحويل وربط هذه القنوات ذات قطر كبير ( يصل إلى 1 متر) ، أن ينتج عنها اضطراب في إمداد للماء الشروب قد يصل إلى حد الانقطاع في بعض أحياء المدينة .

وباعتبارها تشكل أولوية بالنسبة لشركة الدار البيضاء للنقل، والمفوض له و السلطة المفوضة ، فمن المتوقع إجراء هذه الأشغال وفقا للمخطط التالي :

يتعلق الأمر بأشغال تجرى على مستوى شارع القدس (مدار المستقبل) ابتداء من 9 شتنبر الجاري ( الحافلات ذات الخدمة عالية الجودة).

أشغال تجرى على مستوى شارع القدس (قرب المنبت، بين قنطرة السكك الحديدية و مدار المستقبل) ابتداء من 15 شتنبر ( الحافلات ذات الخدمة عالية الجودة).

أشغال تجرى على مستوى شارع الجولان ، وذلك ابتداء من 23 شتنبر الجاري( الحافلات ذات الخدمة عالية الجودة) .

أشغال تهم تقاطع شارعي محمد السادس و إدريس الحارثي ( الخط 4 للطراموي) ، وذلك ابتداء من 30 شتنبر الجاري .

بالنسبة للعملية الأولى ليوم الخميس 09 شتنبر، فقد برمجت الشركة انطلاقة أشغال التحويل على الساعة الخامسة بعد الزوال ، على أن تنتهي اليوم الجمعة على الساعة 12 ظهرا.

وحسب البلاغ، فإنه من المحتمل تسجيل تأثير للعملية على التزويد بالماء الشروب الجمعة 10 شتنبر، و خاصة في المناطق التالية: سيدي الخدير، الألفة، الزبير، حي السلام، تجزئة جنان اللوز، الرحمة، ليساسفة، رياض صوفيا و إقامة KLK. ويقدر عدد الزبناء المعنيين بـ 147.000 سكن .

كما ستكون هذه الأحياء معنية بتأثير العملية الثانية المتوقعة يوم 15 شتنبر المقبل باعتبار أنها استمرارية للعملية الأولى التي انطلقت يوم 9 شتنبر .

وللقيام بشكل أفضل بإنجاز هذه العمليات الكبرى لتحويل وربط القنوات بشبكة الماء الشروب، وتقليص آجالها والحد من تأثيرها على الزبناء، اتخذت ليدك مجموعة من الإجراءات العملياتية واعتمدت منظومة تواصلية تجاه الزبناء المعنيين.

ومن أجل تقليص مدة أشغال ربط القنوات الجديدة والحد من تأثيرها على الزبناء، عبأ المفوض له وسائل بشرية : 32 عون ضمنهم أطر وعمال التدخلات مختصين في مجال عمليات ربط الشبكات ، علاوة على الوسائل الآلية : 6 عربات متوسطة و صغيرة، 5 مضخات للماء، 4 مركبات ضمنها شاحنتان ، 5 كاشفات ضوئية، 5 آلات قاطعة للزوايا، 4 مولدات كهربائية، 3 آليات للحفر، 1 رافعة، 5 أجهزة آلية لرفع الضغط و 3 آلات للتلحيم .

وفي سياق متصل شرعت ليدك مسبقا في إنجاز جميع الأشغال التحضيرية لتقليص مدة اضطراب الخدمة: العمليات الخاصة بالاستغلال، ملء خزانات الماء، تتبع تعليمات الضغط، إعادة تعديل معايير أجهزة مواز نة / تخفيض الضغط .

كما قامت المقاولة بشكل استباقي بإعداد جميع الآليات الضرورية لورش الربط و كذا أشغال الحفر الأولية.

ومن جهة أخرى، تمت مصادقة مصالح الأمن على مخطط حركة السير، وذلك من أجل تنظيم أفضل للتنقلات في جوانب الورش . كما اعتمدت ليدك مركزيا منظومة لتدبير و قيادة مجموع العمليات.

وستضع الشركة رهن إشارة زبنائها المعنيين وعلى مستوى النقط الحساسة، صهاريج مكعبة مملوءة بالمياه .

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