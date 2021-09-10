سيارة اسعاف

مصرع رئيس جماعة بلون الحمامة بسطات في حادثة سير

2021-09-10 / 11:29 مساءً
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محمد منفلوطي _ هبة بريس

 

كشفت مصادر هبة بريس، أن ياسين الداودي رئيس جماعة قيصر دائرة سطات والفائز بمقعد بجهة الدار البيضاء سطات خلال الانتخابات الجهوية الحالية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، لقي مصرعه مساء اليوم الجمعة في حادثة سير بمدينة المحمدية.
ونشر البرلماني محمد غياث عن حزب الاحرار ، تدوينة على حائطه الفايسبوكي معزيا في وفاة رئيس جماعة قيصر بسطات.
تفاصيل أخرى حول الواقعة انتظروها على هبة بريس فور توصلنا بها لمعرفة ظروف وملابسات الواقعة التي خيمت على واقع منطقة أولاد سي بنداود.

 

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