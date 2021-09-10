“بيجيدي” درعة تافيلالت يتهم السلطات باستهدافه
الحبيب الشوباني

الشوباني يرقص رقصة الديك المذبوح ..كل ساعة تدوينة ولم يستسغ الهزيمة

2021-09-10 / 11:21 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

لم يجد الحبيب الشوباني من وسيلة للتنفيس عن نفسه سوى التدوين فيسبوكيا حيث اختار ان يهدد الوزير السابق ورئيس مجلس جهة درعة تافيلالت المنتهية الدولة عقب الهزيمة المدوية لحزبه ‘العدالة والتنمية

و قال ‘الشوباني’، في تدوينة على حسابه بالفيسبوك بأن حزبه سيقود المعارضة من الشارع.

و لم يستسغ الشوباني الهزيمة التاريخية لحزب المصباح، حيث كتب يقول : “إخراج” حزب العدالة والتنمية من مجلس النواب لتأمين مناخ للأغلبية ” بدون فريق قزي معارض” ..خطأ ثاني في “الهندسة غير الذكية” للعملية برمتها..!
طبيعي جدا أن يكون الشارع هو المعارضة

وفي تدوينة اخرى قال الشوباني “سؤال يفرض نفسه : لماذا عندما كان العدالة والتنمية يفوز بالانتخابات ..يسود الارتياح اوساط الشعب بشكل عام ..

واضاف.. ولماذا هناك اليوم قلق مجتمعي كبير لا يمكن اخفاؤه بواسطة الاعلام الموحه

ويتضح ام الحبيب الشوباني لم يتقبل الهزيمة فاختار التدوين مهاجما تارة ومتسائلا مرة اخرى وهو وضع نفسي كارثي يعكس مستوى القلق لدى الشوباني

وطبيعي ان يتجه الشوباني للتعبير عن غضبه بهذا الشكل العجيب  ما يعني ان الشوباني متيمم  بكرسي المسؤولية  لحد الجنون ..

 

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‫15 تعليقات

  1. من قال ذلك …انت القائل و انت متلقي الصدى …تذنذن وحدك في الحمام و تتوهم تصفيق الجماهير ….الم تسأل نفسك لماذا النجاح و لما لا السقوط

  5. القلق المجتمعي موجود عند الشوباني فقط.
    أما المجتمع فقد عبر عن إختياره .
    و بعكس ما يقول السيد الشوباني فغالبية المجتمع أو كل المجتمع مرتاح بوجود الله الوطن الملك.

  7. هذه ذنوب ذلك البيت الذي شتته, وتلك العائلة التي فرقتها, وذلك الرجل الذي ذبحته..رغم أن تلك المخلوقة ذات الأصول الصهيونية..لا تستحق أن نعيرها أدنى اهتمام..وقد عرفت بعضا من خوتها..غارقين في الزبونية ..ولعياذ بالله..

  9. اي راحة تتكلم عليها…
    ربما انت من ارتاح لسنوات …
    لو كنت في ميدان المقاولة لرأيت العذاب من المسؤولية وما فعلتم من قرارات وصلت الى حد ان رخص معتوهكم بن كيران اخذ مال الشركات من الابناك بدون مساطر…
    ما هذا؟

  12. لقد قال صاحبنا أن الشارع غير مرتاح مثل ما كان عليه يوم انتخابهم.اقول له أن الثقة العمياء التي وضعها الناس في تجار الدين هي السبب ونحن الان اكثر ارتياحه من وجوه الشؤم والفقر والقهر التي غادرت الميدان بخفي حنين

  14. انت راه خاصك طبيب نفساني أو خاصك او تمشي تكمش وتعطي الراحة راسك راه المغاربة بقدر ما كانوا يحبوكم فالاول بقدر ما يكرهوكم فالاخير ..

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