الشوباني يرقص رقصة الديك المذبوح ..كل ساعة تدوينة ولم يستسغ الهزيمة
لم يجد الحبيب الشوباني من وسيلة للتنفيس عن نفسه سوى التدوين فيسبوكيا حيث اختار ان يهدد الوزير السابق ورئيس مجلس جهة درعة تافيلالت المنتهية الدولة عقب الهزيمة المدوية لحزبه ‘العدالة والتنمية
و قال ‘الشوباني’، في تدوينة على حسابه بالفيسبوك بأن حزبه سيقود المعارضة من الشارع.
و لم يستسغ الشوباني الهزيمة التاريخية لحزب المصباح، حيث كتب يقول : “إخراج” حزب العدالة والتنمية من مجلس النواب لتأمين مناخ للأغلبية ” بدون فريق قزي معارض” ..خطأ ثاني في “الهندسة غير الذكية” للعملية برمتها..!
طبيعي جدا أن يكون الشارع هو المعارضة
وفي تدوينة اخرى قال الشوباني “سؤال يفرض نفسه : لماذا عندما كان العدالة والتنمية يفوز بالانتخابات ..يسود الارتياح اوساط الشعب بشكل عام ..
واضاف.. ولماذا هناك اليوم قلق مجتمعي كبير لا يمكن اخفاؤه بواسطة الاعلام الموحه
ويتضح ام الحبيب الشوباني لم يتقبل الهزيمة فاختار التدوين مهاجما تارة ومتسائلا مرة اخرى وهو وضع نفسي كارثي يعكس مستوى القلق لدى الشوباني
وطبيعي ان يتجه الشوباني للتعبير عن غضبه بهذا الشكل العجيب ما يعني ان الشوباني متيمم بكرسي المسؤولية لحد الجنون ..
15 تعليقات
من قال ذلك …انت القائل و انت متلقي الصدى …تذنذن وحدك في الحمام و تتوهم تصفيق الجماهير ….الم تسأل نفسك لماذا النجاح و لما لا السقوط
لا العدالة و لا غيرهم غادي يغيرو من واقع هاد البلاد شي حاجة، لأن مالين الروبيني كيفتحو لي بغاو لمن بغاو…
ذوقوا وبال أمركم .تجرعوا كأس الحنظل ، التي أسقيتموها الشعب لعقدين عجافين .
الله يلعن الي ما يحشم
القلق المجتمعي موجود عند الشوباني فقط.
أما المجتمع فقد عبر عن إختياره .
و بعكس ما يقول السيد الشوباني فغالبية المجتمع أو كل المجتمع مرتاح بوجود الله الوطن الملك.
مرتاحين و الحمد لله
هذه ذنوب ذلك البيت الذي شتته, وتلك العائلة التي فرقتها, وذلك الرجل الذي ذبحته..رغم أن تلك المخلوقة ذات الأصول الصهيونية..لا تستحق أن نعيرها أدنى اهتمام..وقد عرفت بعضا من خوتها..غارقين في الزبونية ..ولعياذ بالله..
الى مزبلة التاريخ ان عدة الشهور عند الله 12شهرا .من سيخرج معه فعلا انهم واد الدءاب صفعة من الشعب
اي راحة تتكلم عليها…
ربما انت من ارتاح لسنوات …
لو كنت في ميدان المقاولة لرأيت العذاب من المسؤولية وما فعلتم من قرارات وصلت الى حد ان رخص معتوهكم بن كيران اخذ مال الشركات من الابناك بدون مساطر…
ما هذا؟
لقد دبحت قبله قطيع من النعاج ولن ينتهي الأمر عند هذا .
المهم استعد لاعادة تربيتك
و الله اسيدي الى كلشي ناشط وفرحان عكس ما تقوله
لقد قال صاحبنا أن الشارع غير مرتاح مثل ما كان عليه يوم انتخابهم.اقول له أن الثقة العمياء التي وضعها الناس في تجار الدين هي السبب ونحن الان اكثر ارتياحه من وجوه الشؤم والفقر والقهر التي غادرت الميدان بخفي حنين
بالعكس الراحة لي حاس بها الشعب هاد الايام شحال هادي ماحاس بها
انت راه خاصك طبيب نفساني أو خاصك او تمشي تكمش وتعطي الراحة راسك راه المغاربة بقدر ما كانوا يحبوكم فالاول بقدر ما يكرهوكم فالاخير ..
فإن لم تستحيي فافعل ماشأت.