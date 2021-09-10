“بيجيدي” درعة تافيلالت يتهم السلطات باستهدافه
الحبيب الشوباني

الشوباني يرقص رقصة الديك المذبوح ..كل ساعة تدوينة ولم يستسغ الهزيمة

2021-09-10 / 11:21 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

لم يجد الحبيب الشوباني من وسيلة للتنفيس عن نفسه سوى التدوين فيسبوكيا حيث اختار ان يهدد الوزير السابق ورئيس مجلس جهة درعة تافيلالت المنتهية الدولة عقب الهزيمة المدوية لحزبه ‘العدالة والتنمية

و قال ‘الشوباني’، في تدوينة على حسابه بالفيسبوك بأن حزبه سيقود المعارضة من الشارع.

و لم يستسغ الشوباني الهزيمة التاريخية لحزب المصباح، حيث كتب يقول : “إخراج” حزب العدالة والتنمية من مجلس النواب لتأمين مناخ للأغلبية ” بدون فريق قزي معارض” ..خطأ ثاني في “الهندسة غير الذكية” للعملية برمتها..!
طبيعي جدا أن يكون الشارع هو المعارضة

وفي تدوينة اخرى قال الشوباني “سؤال يفرض نفسه : لماذا عندما كان العدالة والتنمية يفوز بالانتخابات ..يسود الارتياح اوساط الشعب بشكل عام ..

واضاف.. ولماذا هناك اليوم قلق مجتمعي كبير لا يمكن اخفاؤه بواسطة الاعلام الموحه

ويتضح ام الحبيب الشوباني لم يتقبل الهزيمة فاختار التدوين مهاجما تارة ومتسائلا مرة اخرى وهو وضع نفسي كارثي يعكس مستوى القلق لدى الشوباني

وطبيعي ان يتجه الشوباني للتعبير عن غضبه بهذا الشكل العجيب  ما يعني ان الشوباني متيمم  بكرسي المسؤولية  لحد الجنون ..

 

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