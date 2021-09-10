اخنوش : سيتم فتح مشاورات مع الأحزاب السياسية لتكوين أغلبية حكومية

هبة بريس _ الرباط

قال رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، إنه سيتم فتح مشاورات مع الأحزاب السياسية لتكوين أغلبية حكومية منسجمة ومتماسكة ذات برامج متقاربة

وأضاف عزيز أخنوش في تصريح للصحافة عقب تعيينه، اليوم الجمعة، من طرف الملك محمد السادس رئيسا للحكومة، وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة “سنقوم ابتداء من الآن بفتح مشاورات مع الأحزاب التي يمكن أن نتوافق معها في المستقبل، من أجل تشكيل أغلبية منسجمة ومتماسكة لها برامج متقاربة”.

وأعرب أخنوش عن أمله في أن تضم هذه التشكيلة الحكومية “أعضاء في المستوى، ينفذون الاستراتيجيات الكبرى لجلالة الملك والبرامج الحكومية”.

كما عبر أخنوش، عن اعتزازه وسعادته بالاستقبال الملكي الذي حظي به، قائلا: “إنه لشرف لي ولأعضاء الحزب ولجميع المغاربة، مشددا على أن “الثقة المولوية مسؤولية كبيرة ونحن واعون بها. سنحاول القيام بالواجب

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