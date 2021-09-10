French Health and Solidarity Minister Agnes Buzyn arrives at the Elysee palace in Paris on May 18, 2017, before the weekly cabinet meeting. / AFP PHOTO / STEPHANE DE SAKUTIN

التحقيق مع وزيرة الصحة الفرنسية السابقة على خلفية سياسات كوفيد-19

2021-09-10 / 10:09 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول قضائي فرنسي قوله إن وزيرة الصحة السابقة أنييس بوزان خضعت لتحقيق رسمي على خلفية طبيعة معالجتها أزمة جائحة فيروس كورونا.

وأشارت “رويترز” إلى أن المحققين يسعون لتحديد ما إذا كانت الحكومة مستعدة لمواجهة الجائحة وهل بذلت ما يكفي من الجهود في هذا الاتجاه.

وبعد النظر في أعمال الوزيرة السابق سيتخذ المحققون قرارا بشأن ما إذا سيتم إحالة القضية إلى المحكمة أو إغلاقها.

والتحقيق مع بوزان جزء من التحقيق الأوسع الذي من المتوقع أن يتم في إطاره استدعاء أوليفييه فيران، خلف بوزان في منصب وزير الصحة، إلى فريق التحقيق نفسه.

واستقالت بوزان التي شغلت منصبها بين مايو 2017 وفبراير 2020، مع بداية تفشي الوباء، من أجل الترشح لمنصب رئيس بلدية باريس، وذلك بعد أن أجبر مرشح الحزب الحاكم بنجامين غريفو على الانسحاب على وقع فضيحة جنسية.

وخسرت بوزان المنافسة على منصب رئيس بلدية العاصمة الفرنسية، وانتهى بها المطاف بتعيينها في يناير في منظمة الصحة العالمية في جنيف.

وتمصل قضيتها واحدة من القضايا الأولى في العالم بحق مسؤولي الصحة لمحاسبتهم على تعاملهم مع أزمة فيروس كورونا.

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