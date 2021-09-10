بعد أن أوصل “لوطا” للعالمية ..خسارة أشهر رئيس جماعة في الانتخابات بالمغرب

2021-09-10 / 9:55 مساءً
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هبة بريس _ مكتب طنجة

عكس جل التوقعات وبعد ولايتين متتالتين على رأس جماعة “لوطا” التي أضحت أشهر جماعة بالمغرب بل تعدى صداها الحدود وصولا الى الصين الشعبية،خسر المكي الحنودي رئاسة الجماعة في اقتراع الثامن من شتنبر .

وخسر الحنودي في الدائرة 4 التي ترشح بها في جماعة لوطا باسم الحركة الشعبية، وحصل على 100 صوت، بينما ظفر منافسه، وهو شاب يدعى محمد بوعلوش على 105 أصوات. بوعلوش ترشح باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

واشتهر المكي الحنودي بتدويناته المثيرة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي منذ بداية جائحة كورونا التي أعلن في إبانها عزمه على تخصيص مساعدات لدولة الصين الشعبية لمواجهة آثار الجائحة مرورا بتدوينات جريئة أوصلته للحراسة النظرية أشهرها دعوته للتمرد على القيود الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.

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