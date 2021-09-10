اقتراع 8 شتنبر.. تجمع دول الساحل والصحراء يشيد بانتخابات 8 شتنبر

2021-09-10 / 9:46 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أشاد تجمع دول الساحل والصحراء بالتنظيم “النموذجي” للانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية ل8 شتنبر.

وقالت المنظمة الإقليمية في بلاغ اليوم الجمعة “يضم تجمع دول الساحل والصحراء صوته إلى الملاحظين الدوليين في الإشادة بالتنظيم النموذجي للمسلسل الانتخابي”، مشيرة إلى “الالتزام الوطني والنضج السياسي للفاعلين السياسيين والمواطنين المغاربة في هذا التمرين الديمقراطي الوطني”.

وذكر البلاغ أنه طبقا لمقتضيات مؤتمر رؤساء دول وحكومات تجمع الساحل والصحراء التي تقضي بدعم المسلسل الديمقراطي ودولة القانون في الدول الأعضاء ، “تابع تجمع الساحل والصحراء بارتياح أطوار الانتخابات التشريعية، والجهوية، والجماعية التي جرت بالمملكة المغربية”.

وسجل تجمع دول الساحل والصحراء ،بشكل خاص، أهمية نسبة المشاركة في هذا الاقتراع ، وذلك على الرغم من الظرفية الصحية الدولية العصيبة.

وأعرب التجمع عن ارتياحه “لأن القوى الحية في البلاد تتعاطى بشكل إيجابي مع مسعى تكريس مبادئ الإنصاف والشفافية والالتزام التي مافتئ جلالة الملك محمد السادس يدعو إليها”.

كما ثمن انخراط المملكة بقوة في إعمال مقتضيات “دليل مراقبة الانتخابات في فضاء تجمع الساحل والصحراء”، المعتمد من طرف مؤتمر رؤساء دول التجمع

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