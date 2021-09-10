الملك يهنئ كارلوس فيلا نوفا بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية ساوطومي وبرانسيبي

2021-09-10 / 9:33 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيد كارلوس فيلا نوفا، وذلك بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية الديموقراطية لساوطومي وبرانسيبي.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني للرئيس كارلوس فيلا نوفا، راجيا له كامل التوفيق في مهامه السامية.

ومما جاء في هذه البرقية “وأغتنم هذه المناسبة لأعرب لكم عن اعتزازي بالعلاقات الأخوية المتميزة القائمة بين بلدينا، والموسومة بالتقدير المتبادل والتعاون المثمر، مؤكدا لكم حرصي على العمل سويا معكم من أجل تطوير هذه العلاقات لتشمل مختلف المجالات”

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