من البكّاي الى أخنوش ..هؤلاء رؤساء الحكومات المتعاقبة بالمغرب منذ الاستقلال

2021-09-10 / 9:20 مساءً
4

اس.بويعقوبي -هبةبريس

عرف المغرب مجموعة من التقلبات والتغييرات في مساره السياسي، منذ فجر الاستقلال الى الآن ، حيث تعاقبت عدة حكومات على تسيير الشأن العام ، منها التكنوقراطي ومنها المتحزب السياسي، بعضها كان تدبيرها ناجحا وأخرى فشلت في الوفاء ببرامجها .

اليوم، وبعد الاعلان النهائي عن نتائج الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية التي أفرزت فوز حزب التجمع الوطني للاحرار باكبر عدد من المقاعد داخل القبة التشريعية، ضرب الحزب موعدا مرة اخرى مع التاريخ بتعيين رئيس الحزب عزيز اخنوش من قبل الملك محمد السادس رئيسا للحكومة في انتظار التشكيلة التي كلف من أجلها حسب ماأعلن عنه بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات وللأوسمة.

وبتعيين رئيس حزب التجمع الوطني للاحرار على رأس الحكومة المغربية، من طرف الملك يكون أخنوش قد اصطف الى جانب وجوه سياسية بارزة تقلدت منصب الوزارة الأولى بالمملكة وبعدها رئاسة الحكومة بعد التعديل الدستوري ، بداية بحكومة البكاي مبارك لهبيل ،و بعدها حكومة احمد بلافريج ، وحكومة محمد بنهيمة 1967، وحكومة احمد العراقي 1969، ثم حكومة كريم العمراني وبعده أحمد عصمان وصولا الى حكومة عبد اللطيف الفيلالي وحكومة التناوب التوافقي برئاسة المرحوم عبد الرحمان اليوسفي ، ليدخل بعدها المغرب مرحلة التكنوقراط التي تقلد فيها ادريس جطو رئاسة الحكومة , تليها حكومة عباس الفاسي ، قبل مجيئ حزب العدالة والتنمية الذي تولى فيها عيد الاله بنكيران رئاسة الحكومة الى جانب أخيه في الحزب سعد الدين العثماني الذي انتهت ولايته مع اقتراع الثامن من شتنبر.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of اخنوش : سيتم فتح مشاورات مع الأحزاب السياسية لتكوين أغلبية حكومية

اخنوش : سيتم فتح مشاورات مع الأحزاب السياسية لتكوين…

2021-09-10 / 10:34 مساءً
Photo of الملك يهنئ كارلوس فيلا نوفا بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية ساوطومي وبرانسيبي

الملك يهنئ كارلوس فيلا نوفا بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية…

2021-09-10 / 9:33 مساءً
Photo of اقتراع 2021.. المشاركة الهامة للمواطنين تعكس تطلعهم للتغيير

اقتراع 2021.. المشاركة الهامة للمواطنين تعكس تطلعهم للتغيير

2021-09-10 / 8:42 مساءً
Photo of رسمي …أخنوش رئيسا للحكومة

رسمي …أخنوش رئيسا للحكومة

2021-09-10 / 7:42 مساءً
Photo of خبيرة أمريكية: المغرب يعطي الدليل بأن مؤسساته الديمقراطية “فعالة وتتعزز”

خبيرة أمريكية: المغرب يعطي الدليل بأن مؤسساته الديمقراطية “فعالة…

2021-09-10 / 7:00 مساءً
Photo of خارطة التحالفات الحكومية المحتملة بعد “نكبة” البيجيدي

خارطة التحالفات الحكومية المحتملة بعد “نكبة” البيجيدي

2021-09-10 / 6:14 مساءً
Photo of ماء العينين: “البيجيدي أذِّل وسُحِقَ بطريقة لا يستحقها بالنظر إلى تاريخه”

ماء العينين: “البيجيدي أذِّل وسُحِقَ بطريقة لا يستحقها بالنظر…

2021-09-10 / 5:47 مساءً
Photo of هذا هو تاريخ الترشح لرئاسة المجالس الجهوية والجماعية والإقليمية

هذا هو تاريخ الترشح لرئاسة المجالس الجهوية والجماعية والإقليمية

2021-09-10 / 5:34 مساءً
Photo of تطوان.. 8 أحزاب تتحالف لتسيير المجلس الجماعي

تطوان.. 8 أحزاب تتحالف لتسيير المجلس الجماعي

2021-09-10 / 4:43 مساءً
Photo of “هزيمة البيجيدي” تصيب الشوباني ب”الجنون” وتدفعه للتهديد ب”الشارع”

“هزيمة البيجيدي” تصيب الشوباني ب”الجنون” وتدفعه للتهديد ب”الشارع”

2021-09-10 / 4:30 مساءً

‫4 تعليقات

  3. هل عدم ذكر حكومية عبد الله ابراهيم جاء سهوا أم عمدا أم جهلا بحكومة عوضت بالدرهم عملةالفرنك وحرصت على جلاء الجيوش الاجنبية غدات استقلال المملكة المغربية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق