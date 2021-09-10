نبذة عن عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي عينه الملك رئيسا للحكومة
هبة بريس _ الرباط
ازداد اعزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ، الذي عينه الملك محمد السادس، رئيسا للحكومة، سنة 1961 بتافراوت.
و أخنوش حاصل على دبلوم في مجال تدبير المقاولات من جامعة شيربروك بكندا. وهو مؤسس للعديد من المقاولات العاملة في قطاعات اقتصادية مختلفة.
وتولى أخنوش منصب رئيس مجلس جهة سوس ماسة درعة ما بين 2003 و2007.كما كان عضوا بمجموعة التفكير لدى جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني إلى غاية سنة 1999، وهو عضو أيضا بالمجلس الإدراي لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، وكذا عضو مسير بمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.
وتم انتخاب أخنوش ،الذي يشغل منصب وزير الفلاحة والصيد البحري منذ سنة 2007، بالأغلبية رئيسا للتجمع الوطني للأحرار في 29 أكتوبر 2016.
والسيد أخنوش متزوج وأب لثلاثة أطفال
ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
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16 تعليقات
كيستاهل لأنه كيبقى احسن ألف مرة من العدالة والتنمبة عندو تجربة كثيرة . كنطلب منو وبحكم عندو أطفال وعارف إحساس الأبوة باش يوفر لوليداتنا مساحات خضراء بالألعب المجانية لأطفالنا كما هو في كندا البلد الي درس فيها . وشكرا
هنيئا لك السيد اخنوش على منصبك في الرئاسة نتمنى ان تكون في المستوى المطلوب وبالتوفيق.
إن حزب الاحرار هو حزب التضامن والعمل بمعقولية لا يعرف الكذب والاستهزاء بالشعب نتمنى ان يواصل تحقيق الأهداف لطموحات الشباب العاطل عن العمل والاهتمام اكثر بقطاع الصحة …
هنيئا للسيد اخنوش مسيرة موفقة بإذن الله والمغرب محتاج الى رجل مثلك فيه المصداقية وروح المواطنة والتغير لمستقبل أفضل بكثير.
Bon courage bon route pour modification et shutout retraite agent ind plagond de 8000 au lieu de 6000 svp et merci
ياسيد اخنوش المغاربة مطالبين باستجابة مطالبهم وطموحات الشباب للحد من تفشي ظاهرة البطالة والهجرة التي خلفت ضحايا وقتلى وغرق في البحار كل هذآ كانت من ورائه الحكومة السابقة المغرب الآن له أمل فيك ياسيد اخنوش.
حزب الاحرار هو حزب له منهجية مهمة في السياسة وله كفاءات للتسيير مرحلة انتقالية في البلاد لهذا يجب عليك السيد اخنوش على تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية لبناء مغرب الغد
ارفع رأسك ياسيد اخنوش لقدشرفت البلاد مثلك يستحق لوحة شرف والتقدير والاجلال فهنيئا لك بهذا المنصب.
إنها مسؤولية ونتمنى ان تكون على قد المسؤولية حتى لاتنهزم في النهاية ويصعب عليك تدبيرها وتسييرها وتكون فاشلا في هذه الحكومة الجديدة ونحن لانريد ذالك أكثر مانريد لك مسيرة موفقة بإذن الله
سؤال بسيط الم يكن السيد احنوش في نفس الحكومة ؟!
على اي نتمنى ان يخيب ظننا ، لان المغاربة قاطعوا..يوما..و اليوم تغير…
المغرب غارق في الديون…
التعليم تصنيفات المؤسسات المختصة تفضحه، كما نرجوا إصلاح و تقوية التعليم العمومي…
الصحة نرجوا على الاقل ان يتولاه إطار يعرف لغة التواصل و بعدها…
إصلاح النظام الضريبي…
وضع حد لمضاربات موزعي المواد البترولية..
هذه هي هموم الوطن و المواطن!!
انت قائد لهذه الحكومة ذو استراتجية هامة والمغرب له أمل في التغيرات في مغرب أفضل .
مجرد تساؤل.
انتظرت تعيين رئيس الحكومة لأقول رأيي في الانتخابات.
لماذا التسرع !!!؟؟؟
جاء في المقال ما نصه:
“وأورد البلاغ أن الملك محمدا السادس عين عزيز أخنوش رئيسا للحكومة، وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة.” انتهى الاقتباس
لا أعلم إجراءات القانونية بالضبط، لكن من وجهة نظر منطقية لا يُعين رئيس الحكومة إلا بعد الفصل في الطعون وظهور النتائج الرسمية حتى ولو كانت لا تؤثر في النتائج النهائية.
ما هو دور الحكومة والبرلمان !!!؟؟؟
في المغرب مهما كان الفائز في البرلمان ومهما كانت الحكومة فهما أداتين في يد الملك. البرلمان يشرع القوانين التي يريدها الملك والحكومة تنفذ إرادة الملك.
بدليل أن البرلمان والحكومة مهما كان لونهما لا يمكنهما رفض تقنين الكيف أو التوقيع على التطبيع.
الدور الأخر لهما هو تحمل النكسات، بحيث النجاحات تنسب للملك.
مجرد تساؤل.
لماذا صوت المغربيين لأخنوش !!!؟؟؟
لماذا أغفل المقال هذه الحقائق !!!؟؟؟
– فشل المخطط الأخضر الذي أطلقة عام 2008.
– سنة 2017 وجه له سياسيون بارزون اتهامات بالاستفادة من أموال الدعم لجني أرباح لشركاته بشكل غير قانوني في ما يعرف بقضية 17 مليار درهم.
– سنة 2018 قاطع المغربيون منتجات شركاته بسبب الاحتكار وغلاء الأسعار مما جعله يتوارى عن الأنظار ولم يعد إلا يشارك في الانتخابات الأخيرة بعدما تأكد وضمن فوز حزبه فيها.
مجرد تساؤل.
كيف جمع أخنوش ثروته !!!؟؟؟
في سنة قحط، «خرج الفاروق مرة إلى السوق فى جولة تفتيشية من جولاته التى يصطاد فيها الفساد والمفسدون وحتى الذين يفكرون فقط فى الفساد أو يقتربون منه أو يقاربونه.. فقد كانت لديه قرون استشعار خطيرة للعدل السياسى والاجتماعى.. وفى هذه الجولة رأى إبلا سمانا تمتاز (وضع خطين سميكين تحت تمتاز) عن غيرها، فسأل عن صاحبها فقالوا له: هى إبل عبدالله بن عمر.. حينها انتفض «الفاروق» وكأنه مسَّ سلكا كهربائيا وصاح: عبدالله بن عمر.. بخ بخ يا ابن أمير المؤمنين «وأرسل فى طلبه حتى وقف بين يديه فسأله عمر: ما هذه الإبل يا عبدالله ؟؟»
قال: إنها إبل اشتريتها بمالى وبعثتها إلى المرعى أتاجر فيها وابتغى ما يبتغى المسلمون.
فتهكم عمر من كلامه قائلا: «ويقول الناس حين يرونها ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين.. اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين.. وهكذا تسمن إبلك ويربو ربحك».
ثم صاح فيه آمرا: يا عبدالله.. خذ رأس مالك الذى دفعته فى هذه الإبل واجعل الربح فى بيت مال المسلمين». –منقول-
أول مرة في تاريخ المغرب يصوتون المغاربة على رجل يستحق منصب الرئاسة فهنيئا لك ياسيد اخنوش على هذا اللقب رئيس الحكومة الجديدة التوفيق والنجاح الدائم في قواعد السياسة.
لك احسن تقدير واحترام متبادل واجلال ونتمنى ان يوفقك الله في مهامك الجديد وان تكون في حسن ظن الجميع ولا تخيب ظنوننا فيك وان تعمل كل جهدك المبذول في مرحلة أفضل بكثير من سابقاتها في كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية والفنية وكذا الصحة بالاخص ونحن في هذه الجائحة التي نرجوا من الله عزوجل ان يرفعها عنا.