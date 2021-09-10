اقتراع 2021.. المشاركة الهامة للمواطنين تعكس تطلعهم للتغيير
أكد الخبير السياسي، محمد بلعربي، أن المشاركة الهامة للمواطنين المغاربة في اقتراع 8 شتنبر تعكس وعيا جماعيا بأهمية هذه الإستحقاقات وتدل على تطلعهم للتغيير.
وأوضح الأستاذ الباحث في جامعة القاضي عياض بمراكش، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن نتائج هذا الاقتراع تمهد الطريق لتناوب جديد عبر صناديق الاقتراع، مضيفا أن الناخبين هم من قاموا بمعاقبة تشكيلات سياسية معينة فيما مكنوا تشكيلات أخرى من تصدر المشهد السياسي المغربي.
وأشار إلى أن تعزيز المسار الديمقراطي المغربي أضحى واضحا ومتميزا في سياق إقليمي مضطرب بسبب ممارسات الماضي، مسجلا أن الممارسة السياسية المغربية في التناوب على تدبير الشأن العام الوطني والمحلي والجهوي تتيح تقاسم الأدوار بين الفاعلين السياسيين.
وأضاف أن تنظيم استحقاقات تشريعية وجهوية وجماعية في نفس اليوم، وفي سياق الجائحة، يعكس نضج المسلسل الديمقراطي المغربي، مؤكدا أن “هذا الموعد الانتخابي يجسد مرة أخرى فرادة الحكامة الانتخابية في المغرب “.
وسجل السيد بلعربي أن “الناخبين تعبأوا خلال هذه الانتخابات لإعادة توزيع الأدوار بين الفاعلين في المشهد السياسي الوطني”.
وتابع أنه،على عكس الائتلاف المنتهية ولايته، فإن نتائج الاقتراع التشريعي تتيح عدة سيناريوهات لتشكيل ائتلاف حكومي متجانس.
وأشار الخبير السياسي، في هذا الصدد، إلى أن الأحزاب السياسية مدعوة لتبني الميثاق المنبثق عن “النموذج التنموي الجديد” الذي يضع تصورا لجيل جديد من الإصلاحات والمشاريع.
وخلص السيد بلعربي إلى أن الأغلبية الحكومية القادمة مدعوة أيضا، بمجرد تعيينها، إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة التي تتماشى مع التصور الذي قدمه النموذج التنموي الجديد
8 تعليقات
الحمدلله الاقتراعات الانتخابية مرت في ظروف ملائمة لهذا ستكون انتخابات 2021 انتخابات نزيهة وشافية ومصداقية وستعرف تغيرات مهمة في جميع المجالات الصحة والتعليم وفرص العمل وغيرها من القطاعات ……
إن مشاركة المغاربة في اقتراع 2021كانت مشاركة هامة للمواطنين تعكس تطلعاتهم الى مستقبل أفضل تتبعه التغيرات في جميع المجالات وبالاخص قطاع التربية والتعليم لأنهم هم اجيال الغد.
بالفعل المغرب يرد التغير ونسيان الحكومة السابقة لأنها سببت في كثير من البطالة والتشرد والفقر والجرائم لم تترك من ورائها سوى الحزن والألم ودمعة المسكين لهذا يجب على الحكومة الجديدة بمسح دموع المسكين واسترجاع فرحته ونتمنى ذالك..
نتمنى من الحكومة الجديدة ان تكون منصفة لأنه فقد التقة في كل الأحزاب السياسية والأن ننتظر من الحكومة الجديدة استرجاع الثقة وكرامة المواطن البسيط وعدم حكرته وسيكون هذا هو التغير الحقيقي…
إن سقوط حكومة العثماني لاتعني اننا انتهينا من حرب السياسية وإنما لازالت الصرعات لم تنتهي وليس خروجه سهل كما دخل المحاسبة سيد العثماني حتى تكون عبرة للآخرين من يتعدى حدوده.
إننا الى حاجة ماسة إلى التغير لأن المواطن اهين مافيه كفاية من احتكار وذل فنرجو من هذه الحكومة الجديدة ان تكون في المستوى المطلوب يارب
هناك من الأحزاب السياسية تركوا بصمة سوداء في جميع المجالات ولكن كل مانتمناه من السياسة الجديدة ان تترك بصمة واضحة ومدروسة ومصداقية ومخططة لها حتى تكون حكومة ناجحة بكل المقاييس وبكل المعطيات الرسمية .
إن هزيمة العثماني اعطت درسا للآخرين المقبلين عن الرئاسة ونتمنى له ان يغير مغرب الأمس بمغرب اليوم يا سيد اخنوش كل ما يتمناه المواطن البسيط الآن هو الصحة أولا والنهوض بالتعليم ثانية ومحاربة الجيش العثماني وإلى اللقاء هههههههه