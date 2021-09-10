اقتراع 2021.. المشاركة الهامة للمواطنين تعكس تطلعهم للتغيير

2021-09-10 / 8:42 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أكد الخبير السياسي، محمد بلعربي، أن المشاركة الهامة للمواطنين المغاربة في اقتراع 8 شتنبر تعكس وعيا جماعيا بأهمية هذه الإستحقاقات وتدل على تطلعهم للتغيير.

وأوضح الأستاذ الباحث في جامعة القاضي عياض بمراكش، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن نتائج هذا الاقتراع تمهد الطريق لتناوب جديد عبر صناديق الاقتراع، مضيفا أن الناخبين هم من قاموا بمعاقبة تشكيلات سياسية معينة فيما مكنوا تشكيلات أخرى من تصدر المشهد السياسي المغربي.

وأشار إلى أن تعزيز المسار الديمقراطي المغربي أضحى واضحا ومتميزا في سياق إقليمي مضطرب بسبب ممارسات الماضي، مسجلا أن الممارسة السياسية المغربية في التناوب على تدبير الشأن العام الوطني والمحلي والجهوي تتيح تقاسم الأدوار بين الفاعلين السياسيين.

وأضاف أن تنظيم استحقاقات تشريعية وجهوية وجماعية في نفس اليوم، وفي سياق الجائحة، يعكس نضج المسلسل الديمقراطي المغربي، مؤكدا أن “هذا الموعد الانتخابي يجسد مرة أخرى فرادة الحكامة الانتخابية في المغرب “.
وسجل السيد بلعربي أن “الناخبين تعبأوا خلال هذه الانتخابات لإعادة توزيع الأدوار بين الفاعلين في المشهد السياسي الوطني”.

وتابع أنه،على عكس الائتلاف المنتهية ولايته، فإن نتائج الاقتراع التشريعي تتيح عدة سيناريوهات لتشكيل ائتلاف حكومي متجانس.

وأشار الخبير السياسي، في هذا الصدد، إلى أن الأحزاب السياسية مدعوة لتبني الميثاق المنبثق عن “النموذج التنموي الجديد” الذي يضع تصورا لجيل جديد من الإصلاحات والمشاريع.

وخلص السيد بلعربي إلى أن الأغلبية الحكومية القادمة مدعوة أيضا، بمجرد تعيينها، إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة التي تتماشى مع التصور الذي قدمه النموذج التنموي الجديد

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