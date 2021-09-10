عاجل : اعتقال اثنين من الأسرى الهاربين من سجن جلبوع في الناصرة

2021-09-10 / 8:28 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أفادت قناة 12 العبرية مساء يوم الجمعة بأن الشرطة الإسرائيلية عثرت على اثنين من الأسرى الهاربين من سجن جلبوع في محيط جبل القفزة في الناصرة.

وقال المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي إن أفراد شرطة لواء الشمال ألقوا القبض على اثنين من السجناء الهاربين في جبل القفزة في مدينة الناصرة العربية في شمال إسرائيل.

وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر أمنية أنه من المرجح أن يكون أربعة من الأسرى الذين تمكنوا من الفرار من سجن جلبوع قد دخلوا إلى الضفة الغربية.

وتنفذ الأجهزة الأمنية إضافة إلى وحدات الشرطة والجيش واحدة من أكبر عمليات البحث عن مطلوبين.

وكانت الاحتمالات الأكثر تداولا هي أن الأسرى سيتجهون إلى قطاع غزة أو باتجاه الأردن، وهو ما يبقى احتمالات تتداولها وسائل الإعلام إذ أن السلطات الإسرائيلية حظرت النشر عن العملية

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