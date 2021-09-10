مجلس جهة الشمال..الأحرار أولا ب 18 مقعدا والبيجيدي بمقعد يتيم

هبة بريس _ طنجة

هبة بريس – مكتب طنجة

تمكن حزب التجمع الوطني للأحرار من حصد 18 مقعدا في الانتخابات الجهوية على مستوى جهة طنجة- تطوان -الحسيمة وبذلك احتل المرتبة الأولى بالمجلس متبوعا بحزب الاصالة والمعاصرة ب14 مقعدا.

وحل حزب الاستقلال ثالثا ب13 مقعدا في مجلس جهة الشمال بينما حصل حزب الاتحاد الاشتراكي على ثماني مقاعد والاتحاد الدستوري على 6 مقاعد.

وعكس جل التوقعات فقد حصل حزب العدالة والتنمية على مقعد يتيم بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة بينما تمكن حزب الحركة الشعبية من حصد مقعدين ومقعد واحد لكل من حزبي الاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية.

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