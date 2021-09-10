رسمي …أخنوش رئيسا للحكومة

2021-09-10 / 7:42 مساءً
هبة بريس _ محمد منفلوطي

أعلن بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، استقبل، اليوم الجمعة، بالقصر الملكي العامر بفاس، السيد عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار وعينه جلالته رئيسا للحكومة، وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

وفي ما يلي نص البلاغ :

” تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، استقبل يومه الجمعة 10 شتنبر 2021 بالقصر الملكي العامر بفاس السيد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وعينه جلالته رئيسا للحكومة ، وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

ويأتي هذا التعيين طبقا لمقتضيات الدستور وبناء على نتائج الانتخابات التشريعية لثامن شتنبر 2021

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