حزب الاستقلال يتضامن مع عبد الرحيم بوعيدة ويندد باستهدافه من طرف والي جهة كلميم

2021-09-10 / 7:59 مساءً
2
هبة بريس _ الرباط

استنكر حزب الاستقلال بكلميم الخروقات والتجاوزات التي شابت العملية الانتخابية ، منددة باستهداف مرشحها عبد الرحيم بوعيدة من طرف السلطة المحلية في شخص والي الجهة.

وقال فرع الحزب في بيان له إن السلطة المحلية في شخص الوالي لم تكن محايدة، وربما كانت متواطئة لصالح مرشح حزب آخر، بعد تعمد عدم تسليم محاضر بعض المكاتب المركزية لممثلي الحزب.

كما أشار البيان إلى تهريب بعض الصناديق وفرز أصواتها بعيدا عن الأنظار، ناهيك عن الهجوم غير المبرر على مقر الحزب من طرف القوات العمومية.

وعبر الحزب عن شجبه للتكتم غير المفهوم على المعلومة والامتناع عن تسليم المحاضر بهدف التغطية على الخروقات الانتخابية وتعقيد مسطرة الطعن، مؤكدا استمراره في معركة فضح مثل هذه التجاوزات والخروقات، وداعيا المصالح المركزية إلى تصحيحها.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of الشوباني يرقص رقصة الديك المذبوح ..كل ساعة تدوينة ولم يستسغ الهزيمة

الشوباني يرقص رقصة الديك المذبوح ..كل ساعة تدوينة ولم…

2021-09-10 / 11:21 مساءً
Photo of دراسة تقارن نسبة احتمال الوفاة بكورونا بين الملقحين وغيرهم

دراسة تقارن نسبة احتمال الوفاة بكورونا بين الملقحين وغيرهم

2021-09-10 / 10:46 مساءً
Photo of بعد أن أوصل “لوطا” للعالمية ..خسارة أشهر رئيس جماعة في الانتخابات بالمغرب

بعد أن أوصل “لوطا” للعالمية ..خسارة أشهر رئيس جماعة…

2021-09-10 / 9:55 مساءً
Photo of اقتراع 8 شتنبر.. تجمع دول الساحل والصحراء يشيد بانتخابات 8 شتنبر

اقتراع 8 شتنبر.. تجمع دول الساحل والصحراء يشيد بانتخابات…

2021-09-10 / 9:46 مساءً
Photo of نبذة عن عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي عينه الملك رئيسا للحكومة

نبذة عن عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار،…

2021-09-10 / 9:11 مساءً
Photo of “بنك أوف أفريكا” الاقتصاد المغربي في”التوجه الإيجابي”

“بنك أوف أفريكا” الاقتصاد المغربي في”التوجه الإيجابي”

2021-09-10 / 8:59 مساءً
Photo of مجلس جهة الشمال..الأحرار أولا ب 18 مقعدا والبيجيدي بمقعد يتيم

مجلس جهة الشمال..الأحرار أولا ب 18 مقعدا والبيجيدي بمقعد…

2021-09-10 / 8:03 مساءً
Photo of خبيرة أمريكية: المغرب يعطي الدليل بأن مؤسساته الديمقراطية “فعالة وتتعزز”

خبيرة أمريكية: المغرب يعطي الدليل بأن مؤسساته الديمقراطية “فعالة…

2021-09-10 / 7:00 مساءً
Photo of الانتخابات الجهوية 2021… أربعة أحزاب تتقاسم المقاعد الـ7 المخصصة لإقليم الجديدة

الانتخابات الجهوية 2021… أربعة أحزاب تتقاسم المقاعد الـ7 المخصصة…

2021-09-10 / 6:47 مساءً
Photo of تسجيل 2668 إصابة و66 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 2668 إصابة و66 وفاة جديدة بكورونا خلال 24…

2021-09-10 / 4:53 مساءً

‫2 تعليقات

  1. هذا السيد راه شوه الحزب الذي استقبله وزكاه فتصرفاته تسيء لحزب وطني عتيد لا يعرف البلطجة هناك القضاء بدلا من الفتوة واستعراض العضلات في الشارع وتجميع الاطفال الصغار لبث الفوضى حزب الاستقلال حزب وطني جدوره داخل المجتمع لن يتأثر بمقعد او مقاعد فمكانة الحزب يعرفها العدو فبل الصديق

  2. حينما لا نستطيع مسايرة تسلسل الاحداث!
    حينما لا نبحث عن اراء الصحراويين أنفسهم عن الشخص!!
    حينما نرفض كمواطنين للمواطن حقه في التعبير و التنديد…
    فلك الله يا وطني في …ضحكت..الامم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق