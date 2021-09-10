جنوب إفريقيا تختبر لقاحا صينيا مضادا لكوفيد-19 على أطفال

2021-09-10 / 7:24 مساءً
0
هبة بريس _ وكالات

بدأت جنوب إفريقيا تطعيم الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و17 عاما، كجزء من المرحلة الثالثة للتجارب السريرية على لقاح “سينوفاك بيوتك” الصيني المضاد لفيروس كورونا.

“سينوفاك” الصينية تجرب لقاحها المضاد لكورونا على أطفال في جنوب إفريقيا
ومن المقرر أن يدرج في الدراسة العالمية 2000 مشارك في جنوب إفريقيا، و12 ألفا آخرين في كينيا والفلبين وتشيلي وماليزيا.

وقالت شركة “سينوفاك” في بيان، اليوم الجمعة، إن أول أطفال في جنوب إفريقيا تلقوا اللقاح في جامعة سيفاكو ماكغاتو للعلوم الصحية بالعاصمة بريتوريا لبدء التجارب، ويحصل آخرون على التطعيم في 6 مواقع مختلفة بجميع أنحاء البلاد.

كما جاء في البيان أن “الهدف الأساسي من الدراسة هو تقييم فاعلية جرعتين من لقاح سينوفاك في مواجهة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المصحوبة بأعراض لدى الأطفال والمراهقين”.

وأضافت “الفاعلية ستقيم أيضا على الحالات التي تتلقى الرعاية في المستشفيات، والإصابات البالغة”.

وتمثل جنوب إفريقيا أكثر من 35 بالمائة من الإصابات بكوفيد-19 في قارة إفريقيا، حيث سجلت 2.8 مليون إصابة مؤكدة، منها 8En4.327 حالة وفاة. وشهدت البلاد مؤخرا طفرة في الإصابات بالمتحور “دلتا”.

وسجلت جنوب إفريقيا 6270 إصابة جديدة و175 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of عاجل : اعتقال اثنين من الأسرى الهاربين من سجن جلبوع في الناصرة

عاجل : اعتقال اثنين من الأسرى الهاربين من سجن…

2021-09-10 / 8:28 مساءً
Photo of وزير الخارجية الإسرائيلي: نأمل أن تنضم دول عربية أخرى إلى التطبيع

وزير الخارجية الإسرائيلي: نأمل أن تنضم دول عربية أخرى…

2021-09-10 / 6:35 مساءً
Photo of الخارجية الروسية تستدعي سفير واشنطن

الخارجية الروسية تستدعي سفير واشنطن

2021-09-10 / 6:25 مساءً
Photo of مصر.. جرحى في خروج قطار عن مساره

مصر.. جرحى في خروج قطار عن مساره

2021-09-10 / 2:47 مساءً
Photo of بعد أكثر من عام من الفراغ.. تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

بعد أكثر من عام من الفراغ.. تشكيل الحكومة اللبنانية…

2021-09-10 / 2:00 مساءً
Photo of فرنسا تكافئ “العاملين في الصفوف الأمامية لمواجهة كورونا” وتمنح 12 ألف شخص جنسيتها

فرنسا تكافئ “العاملين في الصفوف الأمامية لمواجهة كورونا” وتمنح…

2021-09-10 / 11:55 صباحًا
Photo of تصريحات تثير المخاوف حول نية بولندا الخروج من الاتحاد الأوروبي

تصريحات تثير المخاوف حول نية بولندا الخروج من الاتحاد…

2021-09-09 / 11:50 مساءً
Photo of نزوح 800 شخص فرارا من حريق غابات ضخم جنوبي إسبانيا

نزوح 800 شخص فرارا من حريق غابات ضخم جنوبي…

2021-09-09 / 10:07 مساءً
Photo of تونس: هناك اتجاه لتغيير الدستور والنظام السياسي في البلاد

تونس: هناك اتجاه لتغيير الدستور والنظام السياسي في البلاد

2021-09-09 / 9:26 مساءً
Photo of القبض على امرأة في السعودية بعد فيديو عن التحرش في مكة

القبض على امرأة في السعودية بعد فيديو عن التحرش…

2021-09-09 / 9:10 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق