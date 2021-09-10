الانتخابات الجهوية 2021… أربعة أحزاب تتقاسم المقاعد الـ7 المخصصة لإقليم الجديدة

2021-09-10 / 6:47 مساءً
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هبة بريس

تقاسمت أربعة أحزاب المقاعد الـ7 المخصصة لعمالة إقليم الجديدة بمجلس جهة الدار البيضاء – سطات، حيث ظفر كل من التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال بمقعدين لكل حزب، فيما حصل التقدم والاشتراكية على مقعد واحد.

ووفق النتائج التي قدمتها عمالة الجديدة، توزعت المقاعد السبعة المتبارى عليها، على جزأين 4 مقاعد للرجال و3 للنساء.

ووصل عدد المترشحين لمجلس جهة الدار البيضاء – سطات بإقليم الجديدة إلى 140 مرشحا (79 رجال و61 نساء)، فيما بلغ عدد اللوائح المشاركة 20 لائحة.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات العامة (التشريعية والجهوية والجماعية)، على مستوى الدوائر الانتخابية بعمالة إقليم الجديدة 71ر53 في المائة.

وبلغ عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في هذا الاقتراع على صعيد إقليم الجديدة 213 ألفا و368 ناخبا من أصل 397 ألفا و251 مسجلين في اللوائح الانتخابية.

وجرت عملية التصويت في 848 مكتبا على مستوى هذه الدائرة وذلك في ظروف جيدة، طبعها حسن التنظيم بفضل تعبئة السلطات المحلية، التي حرصت على الالتزام الصارم بالإجراءات الصحية والوقائية للتصدي لجائحة كوفيد-

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