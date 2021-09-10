Head of the Yesh Atid party Yair Lapid speaks during a faction meeting at the Knesset, the Israeli parliament in Jerusalem, on June 21, 2021. Photo by Olivier Fitoussi/Flash90 *** Local Caption *** יאיר לפיד יש עתיד סיעה כנסת

وزير الخارجية الإسرائيلي: نأمل أن تنضم دول عربية أخرى إلى التطبيع

2021-09-10 / 6:35 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” إن عملية التطبيع مع الدول العربية مستمرة في التطور.

وتابع لابيد: “منذ أكثر من شهر ونصف الشهر بقليل افتتحت مكتب تمثيلي في الإمارات العربية المتحدة، وقبل أسبوعين افتتحت مكتب تمثيلي في المغرب، والشهر المقبل من المقرر افتتاح سفارات”.

وأضاف: “أخطط لزيارة البحرين في وقت لاحق من هذا الشهر. نحن عازمون على توقيع اتفاقيات مع السودان، وآمل، بعد ذلك بقليل- مع عمان. لذلك، تستمر عملية تطبيع العلاقات مع الدول العربية – عملية شاملة. نحن سعداء جدا بذلك. لكن دعونا ندخر أكثر قليلا من أجل المستقبل. آمل أن تنضم دول أخرى إلى هذه العملية في السنوات المقبلة”.

وردا على سؤال حول الدول العربية التي يمكن أن يتم التطبيع معها لاحقا، على سبيل المثال كالمملكة العربية السعودية، أجاب الوزير: ” حسنا، اسمع، أريد العودة إلى موسكو وإجراء مقابلة أخرى. لذلك سأحتاج إلى جمع المواد حتى يكون هناك ما أتحدث عنه

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