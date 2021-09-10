الخارجية الروسية تستدعي سفير واشنطن

2021-09-10 / 6:25 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أكدت الخارجية الروسية أنها استدعت اليوم الجمعة سفير الولايات المتحدة لدى موسكو جون سوليفان لمناقشة تدخل شركات أمريكية في الانتخابات البرلمانية التي ستجري في روسيا الشهر الجاري.

وأعلنت الوزارة في بيان لها أن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف شدد لسوليفان على أن موسكو تملك “أدلة دامغة تثبت مخالفة القانون الروسي من قبل شركات أمريكية رقمية عملاقة في سياق تحضير وإجراء انتخابات مجلسي دوما والاتحاد” (غرفتي البرلمان الروسي).

وأشار البيان إلى أن ريابكوف وصف أي تدخل في شؤون روسيا بأنه غير مقبول إطلاقا، مضيفا أن الجانبين بحثا أيضا بعض المسائل الأخرى المطروحة على الأجندة الثنائية.

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