اخنوش يرد على الجواهري
عزيز اخنوش

خارطة التحالفات الحكومية المحتملة بعد “نكبة” البيجيدي

2021-09-10 / 6:14 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

تصدر التجمع الوطني الأحرار نتائج التشريعات الاخيرة اذ بات مخول له تشكيل الأغلبية الحكومية وهي أغلبية يقول مراقبون إنها ستكون مريحة في غياب الإسلاميين.

وغداة إعلان فوز حزبه بـ102 مقعدا، أعلن رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، استعداده “للعمل بثقة ومسؤولية مع كل الأحزاب التي تتقاطع معنا في المبادئ والبرامج”.

أستاذ العلوم السياسية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، رشيد لزرق يرى قال أن المرحلة الحالية ستكون “مختلفة عن المرحلة التي شهدت تجاذبات بين العدالة والتنمية وأحزاب أخرى”.

ويتوقع لزرق أن يشكل الأحرار أغلبية مريحة بالتحالف مع الأصالة والمعاصرة وإضافة حليف آخر مثل الاتحاد الدستوري.

ويرى لزرق إن أحد الاحتمالات الأخرى تبقى تحالف الأحرار مع حزبي الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية_ يقول ل الحرة _

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‫5 تعليقات

  2. انا غير خرجو هادوك تجار الدين اللي باعو اخرتهم بدنيا غيرهم، كيدخلو سدو الباب على هدوك المنبودين. الجزاء من جنس العمل والحمد لله رب العالمين.

  4. Bayna had ihtimalate taydirha ay mowatine hit lhizbe lighadi i9bale bilmanasibe lighada ta3ti lih Ghadi idkhole Ama Ila chi hizbe baghi ifrade wojoudou wikhtare fihade hala tatkoune tawafo9ate daba bi3 wachra kora 3andhoume ghir mayhachmounache

  5. اكاد اجزم ان احزابنا المغربية دون العدالة والتنمية التي تموقع في المعارضة ستشارك جميعها في الحكومة ولو بحقائب فارغة ..!لاستوزار امناءها العامين

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