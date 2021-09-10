خارطة التحالفات الحكومية المحتملة بعد “نكبة” البيجيدي

هبة بريس _ الرباط

تصدر التجمع الوطني الأحرار نتائج التشريعات الاخيرة اذ بات مخول له تشكيل الأغلبية الحكومية وهي أغلبية يقول مراقبون إنها ستكون مريحة في غياب الإسلاميين.

وغداة إعلان فوز حزبه بـ102 مقعدا، أعلن رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، استعداده “للعمل بثقة ومسؤولية مع كل الأحزاب التي تتقاطع معنا في المبادئ والبرامج”.

أستاذ العلوم السياسية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، رشيد لزرق يرى قال أن المرحلة الحالية ستكون “مختلفة عن المرحلة التي شهدت تجاذبات بين العدالة والتنمية وأحزاب أخرى”.

ويتوقع لزرق أن يشكل الأحرار أغلبية مريحة بالتحالف مع الأصالة والمعاصرة وإضافة حليف آخر مثل الاتحاد الدستوري.

ويرى لزرق إن أحد الاحتمالات الأخرى تبقى تحالف الأحرار مع حزبي الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية_ يقول ل الحرة _

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