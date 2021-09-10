بعد مناشدتها متابعيها لمساعدة جدتها.. رباب أزماني : “مامي الحنينة مشات عند الله”

نجلاء مزيان: هبة بريس

بعد مناشدة اليوتيبور المغربية رباب أزماني، متابعيها بمواقع التواصل الإجتماعي، لمساعدتها في إيجاد غرفة إنعاش لجدتها عقب تدهور حالتها الصحية بسبب إصابتها بفيروس كورونا.

أعلنت زوجة الفنان فريد غنام، قبل قليل عبر خاصية ستوري بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، (أعلنت) خبر وفاة جدتها بسبب تداعيات كورونا.

و كتبت رباب :”انا لله وانا اليه راجعون مامي الحنينة ديالي مشات عند الله، دعيو معاها بالرحمة و معانا بالصبر، ما لحاقتشي مراسيم الدفن وخا عييت نجري عمق الحزن في قلبي عالم به غير سيدي ربي”.

و يشار أن المؤثرة المغربية سبق أن نشرت عبر نفس المنصة :”كنتعذب أكثر منها، اللهم لا تحملنا ما لا طاقة لنا به” و ذلك بعد تدهور حالة جدتها الصحية بسبب إصابتها بالفيروس اللعين.

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